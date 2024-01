Het schimmige zakelijke verleden van Joop Munsterman en Aldo van der Laan

Bij gebrek aan Nederlandse inbreng op het EK is de deconfiture van FC Twente misschien wel hét verhaal van de sportzomer. Voordat ze de club ten gronde richtten, opereerden topmannen Joop Munsterman en Aldo van der Laan al in een wereld van bizarre deals. Dit móest wel fout gaan

Tekst: Stefan Vermeulen

Wat zaten ze te glimmen, eind augustus 2010 in de grote zaal van het pompeuze Grimaldi Forum in Monaco. Op het podium las UEFA-bestuurder Gianni Infantino – tegenwoordig de hoogste baas van de FIFA – de naam op van de laatste ploeg die bij de Champions League-loting werd ingedeeld in groep A: ‘Ef-zee Twen-tee.’

Aankomende tegenstanders: Internazionale, Werder Bremen en Tottenham Hotspur. Vrolijk knikkend keken Joop Munsterman en Aldo van der Laan elkaar even aan. Hun provincieclubje had het geschopt tot het voetbalparadijs. De Champions League, de wereld van de exorbitante geldspuiterij – het kleine FC Twente uit Enschede hoorde erbij. Zíj hoorden erbij.

https://www.youtube.com/watch?v=opO4OC2Z61M

Direct naast het Twentse bestuurdersduo zat nog een derde Nederlander in de zaal, gekleed in hetzelfde donkere pak en met een vrijwel identieke rode das. Die man was geen Twente-official. Het was Marcel Boekhoorn: investeerder, miljardair en waarschijnlijk de meest geslepen dealmaker van Nederland.

Wie zich op dat moment afvroeg of de bestuurders van FC Twente misschien vatbaar waren voor enige vorm van financiële goochelarij, had de aanwezigheid van Boekhoorn kunnen zien als een teken. Alleen: niemand zag het. Twente was kampioen – geheel indachtig de titel van het clublied Eenmaal zullen wij de kampioenen zijn vooralsnog eenmalig – van Nederland en alles wat de club deed was fantastisch.

Goochelarij

Zes jaar later haalt FC Twente nog steeds de landelijke krantenkoppen. Maar dan om een heel andere reden. Voor wie onder een steen heeft geleefd: Twente is geïmplodeerd als een atoombom. De club is zo goed als failliet, de verantwoordelijke bestuurders zijn het stadion uitgejaagd en vorige maand besloot de KNVB om de tukkers wegens aanhoudend financieel wanbeleid voor straf terug te zetten naar de Jupiler League, iets wat inmiddels weer is herroepen.

De belangrijkste wedstrijden speelt Twente momenteel in de rechtszaal.Twee mannen zijn verantwoordelijk voor de financiële escapades die de club te gronde richtten: Joop Munsterman en Aldo van der Laan. Op papier waren zij voorzitter en commissaris en werden ze omringd door anderen, in werkelijkheid runden ze de club met z’n tweeën. Munsterman deed vooral de commercie, Van der Laan de transfers. ‘Als een familiebedrijf, maar dan in de slechte zin van het woord,’ aldus Ben Knüppe, de advocaat die dit voorjaar in opdracht van de KNVB onderzoek deed.......

