De platgetrapte platitudes van Hans van Breukelen

Tot ieders verbazing mag FC Twente in de Eredivisie blijven, ondanks de rechtszaak die het eerder van de KNVB verloor. Er liep namelijk ook nog een hoger beroep tegen het besluit van de licentiecommissie, een orgaan van de voetbalbond, en dat stelde de Tukkers min of meer in het gelijk. De club had zich misdragen, maar degradatie was een disproportionele straf.

De merkwaardige soap rond de FC Twente is niet alleen illustratief voor wat er allemaal in Enschede misging, maar schetst ook een tragisch beeld van de voetbalorganisatie in Zeist en vooral zijn bestuurders. In de eerste plaats werd er veel onrust gecreëerd door midden in de play-offs met een sanctie tegen de Twentenaren te komen, daarna bleek het salomonsoordeel niet eens goed doordacht, zodat veel clubs lange tijd onnodig in onzekerheid leefden, met De Graafschap als meest onfortuinlijke loser. Zij geloofden 27 dagen in handhaving, maar degraderen vervolgens alsnog naar de Jupiler League – een vreselijk slechte competitie.

Het is niet de eerste keer dat de KNVB door haar eigen wanbeleid in verlegenheid wordt gebracht. Terwijl het EK in Frankrijk zich voltrekt, moet ik vaak denken aan Guus Hiddink, die na het succes van Louis van Gaal Oranje mocht leiden, met de simpele taak om ons ook voor het volgende eindtoernooi te plaatsen. Dat pakte anders uit. Hiddink maakte een ongeïnteresseerde indruk, liet veel punten liggen en verliet de KNVB via de achterdeur.

Tot overmaat van ramp was er al een constructie bedacht die ervoor zorgde dat Danny Blind de kwalificatiereeks moest afmaken. De vermaarde voetballer had alleen ervaring als hoofdtrainer van Ajax (een jaar) en technisch directeur bij Sparta (ook een jaar).

Hoe dit allemaal afliep, is inmiddels bekend. Maar daar hebben ze in Zeist ook wat op bedacht: Hans van Breukelen zal vanaf volgende maand de nieuwe technische directeur van de KNVB worden. Tijdens zijn eerste interviews liet hij weten dat ‘we’ een fysieke en mentale achterstand op de rest van de wereld hebben, daar moet verandering in komen. En zo had hij nog wel meer platgetrapte platitudes en onbegrijpelijke ambities, die zijn toehoorders vooral deden begrijpen dat het voorlopig niet goedkomt met het Nederlandse voetbal.

Als we kijken naar wat er de afgelopen jaren in de voetballerij allemaal misging, duikt steeds de naam van Bert van Oostveen op. Hij werd in 2010 bestuursvoorzitter en directeur betaald voetbal van de KNVB, nadat zijn vriend Henk Kesler hem had gelanceerd, en blinkt sindsdien uit in kil en aristocratisch management, dat toeval of niet synchroon loopt met de devaluatie van zowel het nationale team als alle clubelftallen. Elke keer als hem naar zijn rol in het verval wordt gevraagd, ratelt hij als een doorgewinterde politicus over hoe we met zijn allen in een proces zitten en dat het uiteindelijk allemaal goed gaat komen.

Hij zal nooit toegeven dat hij zelf een paar ongelukkige beslissingen heeft genomen, met verstrekkende gevolgen, zowel op sportief als financieel vlak – omdat we het EK missen, lopen veel partijen inkomsten mis. Bert van Oostveen zal bijvoorbeeld niet erkennen dat hij na Van Gaal beter een andere bondscoach had kunnen aanstellen, bijvoorbeeld de ijverige Ronald Koeman.

Hoe dan ook, hij heeft zijn krediet bij de media en andere mensen in de voetbalwereld verspeeld. Mocht Hans van Breukelen niet de wonderdokter zijn die we hopen, een zeer realistisch vooruitzicht, dan is de positie van Bert van Oostveen onhoudbaar.

Özcan Akyol