Nieuwe Revu's Kijktip: De Regenboogmoorden

Entertainment

20 jaar na fatale crash: The Exploding Hearts breken door

Twintig jaar geleden kwam er een punkpopalbum uit dat een cultklassieker is geworden: Guitar Romantic van The Exploding Hearts. De verwachte doorbraak bleef door tragische omstandigheden uit, maar in 2023 is The Band That Died bezig aan een indrukwekkende revival. ‘Mensen moeten horen dat dit mensen waren.’