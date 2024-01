Serierecensie: Bloodline (seizoen 2)

Netflix maakt reguliere televisie in rap tempo irrelevant met aangekochte series en huisgemaakte originals als House of Cards, Narcos en Orange is the New Black. Sinds kort is het tweede seizoen van het zelfgemaakte Bloodline te streamen.

Bloodline is een familiedrama dat zich afspeelt in de Florida Keys. Naast de drie d’s – drank, drugs en de dood – zijn de spoken uit het verleden het grote thema. In seizoen één was daar het zwarte schaap dat zich na een jarenlange afwezigheid meldde in het ouderlijk huis, in seizoen twee is dat diens zoon van wie (bijna) niemand het bestaan afwist.

De serie begon indrukwekkend met het eerste seizoen, waarin Kyle Chandler (oudste broer John) en Ben Mendelsohn (zwart schaap Danny) schitterden als telgen van de Rayburn-dynastie, maar seizoen twee kan mede dankzij wat nieuwe, magere verhaallijnen niet tippen aan zijn grimmige voorganger.

In het tijdperk van Mad Men, Breaking Bad en Homeland is gewoon goed niet goed genoeg, maar voor kijkers van het eerste seizoen is de tweede Bloodline-reeks zeker kijkwaardig. Wie koud instapt, zal er weinig aan vinden.

Jonathan Ursem ?

? ? ?

https://www.youtube.com/watch?v=XOBrUPASutc