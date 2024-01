Eindelijk: de trailer van Narcos (seizoen 2)

Gisteren toonden we je al exclusief de eerste foto's van het nieuwe seizoen van Narcos, nu is er dan eindelijk ook de trailer van seizoen 2. Het watertanden is nu écht begonnen.

Narcos vertelt het waargebeurde aangrijpende verhaal van de beruchte drugsbarons eind jaren ‘80 en de gewelddadige en bloederige confrontatie met politie en justitie. De realistische manier waarop de serie in beeld wordt gebracht toont details van de veelal conflicterende strijdkrachten - politie, justitie, het leger en politiek - die continu overhoop liggen in een poging om de cocaïnehandel, een van ‘s werelds waardevolste grondstoffen, in bedwang te houden.

Wagner Moura (Elite Squad, Elysium) vertolkt de rol van de bevreesde drugsbaron Pablo Escobar. Boyd Holbrook (Gone Girl) en Pedro Pascal (Game of Thrones) geven gestalte aan de DEA-agenten Steve Murphy en Javier Peña. De serie is gebaseerd op de verhalen en ervaringen van Murphy en Peña.