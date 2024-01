Filmrecensie: Our Kind of Traitor

Solide spionagethriller is vermakelijk, maar aan echte spanning ontbreekt het.

Een weekje Marrakech om de ingedutte relatie weer te herstellen, dat was het plan van docent Perry (Ewan McGregor) en zijn vriendin Gail (Naomie Harris). In de hotelbar zet de Russische crimineel Dima (Stellan Skarsgård) daar pardoes een streep door als hij Perry een USB-stick overhandigt met belastende informatie over de Russische onderwereld.

Dima wil asiel in Engeland en of Perry de stick even wil overhandigen aan de Britse geheime dienst. Eenmaal in Londen zet MI6 in de persoon van de gewiekste Hector (Damian Lewis uit Homeland) terecht vraagtekens bij het hele gebeuren, maar hij besluit toch het spel in gang te zetten, waar Perry en Gail steeds verder in worden meegezogen.

Kleurloos

Our Kind of Traitor is gebaseerd op het gelijknamige boek van thrillermeester John le Carré uit 2010, dus dat het verhaal prima in elkaar zit, spreekt voor zich. Echt spannend of intrigerend wordt het alleen nergens, wat vooral te wijten is aan McGregor die de hoofdrol vreemd genoeg erg kleurloos speelt.

Daartegenover staan echter een uitstekende Skarsgård (in een atypische rol) en de altijd intense Lewis, zodat de film toch amusant blijft tot het einde.

Vincent Hoberg

? ? ?

https://www.youtube.com/watch?v=yLkd0bU3EEE