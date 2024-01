Bij de koffie: hoge waterstand bedreigt festivals, seizoen 7 en 8 voor Homeland en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Vier nieuwe verdachten in zaak Mark M.

In het onderzoek rond politiemol Mark M. heeft de recherche vier nieuwe, vermoedelijke afnemers van politie-informatie gehoord. Het Openbaar Ministerie ziet hen als verdachten in de zaak, meldt een woordvoerster aan dagblad De Limburger.

Hoge waterstand bedreigt festivals

Gebruikers van de uiterwaarden van de Maas en de Rijn moeten rekening houden met een ontruiming vanwege hoog water. Doordat de grens van 12 meter boven NAP wordt overschreden, bestaat de kans dat de lager gelegen gebieden onder water komen te staan. "De uiterwaarden worden in deze tijd van het jaar regelmatig gebruikt", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "Bijvoorbeeld voor het stallen van vee, maar ook voor campings en festivals."

'Homeland komt met seizoen 7 en 8'

De serie Homeland krijgt waarschijnlijk een zevende en een achtste seizoen. Directeur David Nevins van Showtime, waarop de serie wordt uitgezonden, is hierover in afrondende gesprekken met productiebedrijf Fox. In beide seizoenen is volgens The Hollywood Reporter actrice Claire Danes weer te zien, die al sinds de eerste aflevering in de serie zit. Ook maker Alex Gansa blijft voor serie werken.

Hakkenfetisjist weer actief

De beruchte hakkenfetisjist uit Rijswijk, die vorig jaar door de Telegraaf werd ontmaskerd, moet weer op het matje komen bij de wijkagent. De nepmonteur hield zich enige tijd koest, maar heeft zijn merkwaardige hobby, die volgens de politie niet strafbaar is, in Alphen aan den Rijn weer opgepakt.