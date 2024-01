Noord-Koreaanse staatsmedia dragen Donald Trump op handen

De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump overheerst niet alleen de Amerikaanse media, maar ook de, jawel, Noord-Koreaanse. Maar waar er in Amerika vooral de draak met hem wordt gestoken, wordt Trump in Noord-Korea op handen gedragen. Dat meldt Associated Press (AP).

De staatsmedia in Noord-Korea prijzen de miljardair. Zo wordt hij in een opiniestuk, uiteraard geschreven in een door de overheid beheerd medium, betiteld als 'wijs man' en 'visionair'. "Mensen zouden moeten stemmen op de daadkrachtige Trump, niet op de saaie Hillary Clinton", schrijft medicus en opiniemaker Han Yong Mook.

In het eveneens door de staat gerunde DPRK Today is een verhaal gepubliceerd over de bereidheid van Trump om Kim jong-un te ontmoeten. In dat stuk valt ook te lezen dat Trump de samenwerking tussen het Amerikaanse en Zuid-Koreaanse leger wil stoppen als hij president wordt.

De positieve berichtgeving in Noord-korea 'dankt' Trump aan zijn opmerking in de New York Times dat Zuid-Korea en Japan veel meer moeten gaat betalen voor de Amerikaanse militaire steun. De zogeheten 'Yankee go home-strategie' valt dus goed in Pyongyang. Het terugtrekken van het Amerikaanse leger in Zuid-Korea is voor Noord-Korea dan ook een voorwaarde voor een eventuele hereniging van het Koreaanse schiereiland.

Volgens AP hebben de berichten gezorgd voor een heuse 'Trump shock' in Seoul.