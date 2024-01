Sylvana Simons doet aangifte wegens racisme: 'Ik zie het als mijn plicht'

Sylvana Simons doet vandaag aangifte wegens racisme. Dit vanwege stortvloed aan racistische reacties die Simons kreeg nadat ze aankondigde de politiek in te gaan.

"Veel mensen bleken zich geroepen te voelen om de politieke keuze van een betrokken Nederlandse aan te grijpen om de meest walgelijke uitingen te doen, vooral op social media'', stelt DENK, de politieke partij waarbij Simons zich heeft aangesloten, in een persbericht.

'Mijn plicht'

"Ik zie het als mijn plicht om aangifte te doen, want het bestrijden van onrecht begint altijd bij het melden hiervan. Het wordt tijd dat in onze samenleving het besef doordringt dat er één duidelijke rode lijn wordt getrokken: daders van discriminatie, seksisme en racisme worden aangegeven, opgespoord en bestraft. Dit besef kan alleen ontstaan als wij allemaal dapper genoeg zijn om van onrecht ook melding te maken'', aldus Simons.

De presentatrice hoopt dat de discussie omtrent racisme niet blijft bij de ophef rond de reacties richting haar persoon. "De reacties die in mijn richting zijn geuit zijn exemplarisch voor wat heel veel vrouwen, mannen, moslims, joden, etnische minderheden, migranten, mensen met een beperking, ouderen en homo's dag in, dag uit meemaken op de arbeidsmarkt, op school of op straat. Het is van het grootste belang dat dit klimaat van onverdraagzaamheid wordt bestreden. Daar wil ik me met vrouw en macht voor inzetten."