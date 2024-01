Bij de koffie: scholen buigen voor terrorisme, Typhoon staande gehouden om huidskleur en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Scholen passen buitenlandreizen aan uit angst voor terrorisme

Veel scholen worstelen na de aanslagen in Parijs en Brussel met de invulling van de buitenlandse schoolreizen. Ze willen niet toegeven aan de angst, maar voelen ook een grote verantwoordelijkheid voor de leerlingen, blijkt uit een rondgang van de NOS langs honderd scholen. Over het algemeen gaan de reizen door, maar worden er wel aanpassingen gedaan in het programma. Lees meer.

Typhoon aangehouden om huidskleur

De zwarte rapper Typhoon is gistermiddag in zijn woonplaats Zwolle aangehouden omdat de politie de grootte van zijn auto in combinatie met zijn huidskleur verdacht vond. De politie geeft in een verklaring toe dat hij inderdaad deels op basis van zijn huiskleur aan de kant was gezet. Inmiddels heeft de politie haar excuses aangeboden aan de Zwolse rapper.

Braziliaanse minister van Transparantie stapt op om corruptie

De Braziliaanse minister van Transparantie Fabiano Silveira, die instaat voor de strijd tegen corruptie, heeft ontslag genomen omdat hij zelf betrokken is bij het Petrobrasschandaal. Tijdens het weekend raakte namelijk bekend dat hij geprobeerd zou hebben een corruptieonderzoek naar het staatsoliebedrijf stop te zetten. Vorige week zette minister van Planning Romero Juca al een stap opzij vanwege een gelijkaardige reden.

Rechtszaak tegen politiemol Mark M. pas over een jaar

De rechtbank Oost-Brabant zal de rechtszaak tegen politiemol Mark M. en zijn medeverdachte Marc S. pas in mei 2017 behandelen. Voor het proces in het paleis van justitie in Den Bosch worden dan vijf dagen uitgetrokken.