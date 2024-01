Altijd al willen weten waarom je beeldkwaliteit naar de kloten gaat als er sneeuw, confetti of ruis op je scherm verschijnt (looking at you, HBO intro)? Youtube-cultheld en supernerd Tom Scott maakt al jaren toffe video's over technologie.

In de video legt hij op een begrijpelijke en grappige manier uit hoe video's op internet werken. Zeker de moeite waard!

https://www.youtube.com/watch?v=r6Rp-uo6HmI