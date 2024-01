Bij de koffie: Irak start operatie tegen IS, Monsanto mogelijk overgenomen en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

IS-bolwerk Fallujah belegerd door het Iraakse leger

Haider al-Abadi, premier van Irak, heeft aangegeven dat het Iraakse leger bezig is met een militaire operatie om de stad Fallujah, ten westen van Baghdad in centraal-Irak, te heroveren op IS. "Het beslissende moment is daar, de bevrijding van Fallujah begint."

Duitse chemie-gigant Bayer biedt 62 miljard voor landbouwchemicaliënconcern Monsanto

Bayer wil met de overname van Monsanto wereldleider worden op het gebied van landbouwchemicaliën. Critici zijn bang dat de overname de landbouwchemicaliënindustrie alleen maar machtiger maakt.

Taliban overlegt over nieuwe leider

De voormalige leider van de Taliban Mullah Mansour kwam zaterdag om door een Amerikaanse drone-aanval in Pakistan. Eén van de kanshebbers is krijgsheer Sirajuddin Haqqani.

De Graafschap zegt sowieso niet te degraderen

Het bestuur van de Graafschap zal beleid voeren als een Eredivisieclub, dat heeft de directie aangegeven aan De Gelderlander. Door het hoger beroep van Twente is het niet zeker of de Superboeren in de Eredivisie zullen blijven. "De KNVB moet in het geval dat FC Twente het hoger beroep wint, volgend seizoen maar negentien clubs in de Eredivisie uit laten komen," aldus directielied Martine Zuil.