Bij de koffie: Montenegro bij de NAVO, John Berry (Beastie Boys) overleden en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

NAC Breda en Go Ahead Eagles winnen thuiswedstrijden in play-offs

Video's: Go Ahead Eagles en NAC Breda boeken zege in play-offs https://t.co/fzh45FBOLm — NUsport (@NUsport) 20 mei 2016

De ploeg uit Breda wist met 2-1 te winnen van de rivaal Willem II, die door de degradatie van FC Twente al verzekerd zijn van Eredivisie-voetbal. Go Ahead Eagles on met 4-1 van De Graafschap, dat lange tijd met 10 man speelde.

Beastie Boys-lid John Berry (52) overleden

De Amerikaanse gitarist John Berry, een van de grondleggers van de legendarische hiphopgroep de Beastie Boys, is donderdag overleden. Berry leed aan dementie en haalde ternauwernood de 52 jaar.

Montenegro nieuwste NAVO-land

Montenegro mag zich het nieuwste lid van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie noemen. Het Balkan-land tekende gisteren de verdragen.

Seychellen decriminaliseert homoseksualiteit

A victory for LGBT rights in Seychelles https://t.co/ZlpnSCsS1b pic.twitter.com/xnO6ajT8nv — The Atlantic (@TheAtlantic) 19 mei 2016

Volgens de parlementariërs die de wetsverandering voorstelden is de wet een overblijfsel uit de koloniale tijd, en past deze niet in een tolerante samenleving.

'Hoge salarissen voor topfuncties is slecht voor de economie', aldus hoofdeconoom Britse centrale bank

High pay for bosses hurting economy says Bank of England chief economist Andy Haldane. My @Independent report: https://t.co/5EYsn7vLXg — Ben Chu (@BenChu_) 18 mei 2016

Andy Haldane, de hoofdeconoom van de Bank of England, zei in een interview dat te hoge salarissen een rem vormen op de economie. Eén van de economisch ongunstigste bijwerkingen van de hoge salarissen, is dat het gat tussen de gemiddelde werknemer en de hoge managementfuncties zo groot is dat talent moeilijk boven komt drijven.