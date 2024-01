Dat kinderen heel makkelijk een taal leren is bekend. Maar hoe dat precies gaat, daar is de wetenschap nog lang niet over uit. Eén theorie oppert dat we grammatica leren door een onbewuste statistische analyse van onbegrepen taalgebruik om ons heen. Geen nieuw idee, maar goed wetenschappelijk om deze stelling te onderbouwen ontbrak nog. Grootschalig onderzoek was te duur. Maar daar waren ineens de niet Arabisch sprekende conservatieve moslims. Hulde!

Twee onderzoekers van de Universiteit van Maryland zagen ineens een enorme bron: miljoenen conservatieve moslims komen elke dag in intiem contact met een taal die ze niet machtig zijn. Deze moslims, onder andere uit Turkije, Bangladesh en Indonesië, spreken geen Arabisch, maar leren wel de Arabische tekst van de Koran uit hun hoofd. Zij zijn dus nauw bekend met de structuur van de taal, zonder deze te begrijpen. Kortom, de ideale testpersonen.

In het onderzoek, gepubliceerd door Cognition, verdelen de onderzoekers de deelnemers in vier groepen: (1) zij die de Koran hebben gememoriseerd en daarnaast taallessen Arabisch hebben gekregen, (2) zij die de Koran hebben gememoriseerd zonder ooit taallessen te krijgen, (3) zij die taallessen kregen zonder ooit de Koran te hebben gememoriseerd, (4) zij die nooit aan Arabisch zijn blootgesteld.

Wat blijkt? De groep die alleen de Koran gememoriseerd hadden bleek het beste een correcte Arabische zin van een incorrecte te kunnen onderscheiden. Deze groep was 'beter' dan beide groepen met taallessen Arabisch, zowel degenen die de Koran hebben gememoriseerd als zij die dat niet hadden gedaan.

Patronen herkennen, begrijpen komt later wel

En dat heeft waarschijnlijk grote gevolgen voor de manier waarop wij een nieuwe taal leren. Dus door patronen te herkennen, zonder dat je ze hoeft te begrijpen. Altijd al gedacht dat je beter Spaans leert met een leuke Spaanse radiozender aan, ook als je er niets van begrijpt? Prima inzicht.