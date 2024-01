Gokken op volgende dode in Game of Thrones, Nederlanders staan er slecht voor

Eén van de redenen waarom Game of Thrones zo leuk is, is natuurlijk omdat je nooit weet wie de volgende is die een kopje kleiner wordt gemaakt. Nu serie voorloopt op de boeken, grijpen fans de kans om geld in te zetten op hun voorspellingen.

Te weten dat er sinds het begin van seizoen 6 gewed kan worden op het eerstvolgende dodelijke slachtoffer, via Bovada. Het wedkantoor gaf aan het begin van het seizoen Jorah Mormont (alias “Ser Friendzone”) de laagste kans op overleving, met 4:1.

Inmiddels weten we dat Doran Martell het eerste slachtoffer van de schrijvers was. Degenen die op hem gewed hadden, zullen blij zijn, want met 50:1 werd hij net zo onaantastbaar geacht als Arya Stark en Tyrion Lannister.

Nederlanders

Nu wordt het bibberen voor de Nederlanders in de serie. Hoewel Jorah nog steeds als favoriet wordt gezien voor een vroege dood, zijn zowel Daario Naharis (Michiel Huisman) en Lady Melisandre (Carice van Houten) populaire kandidaten. Zij staan respectievelijk op de tweede en zesde plaats.

