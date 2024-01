Bij de koffie: Trump en Fox-journalist Kelly leggen het bij (video) en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Trump en Fox-journalist Kelly leggen het bij

Trump to Kelly over nasty retweets: "Ooh. Okay. Excuse me."https://t.co/r3kbnqEhQS — Mashable News (@MashableNews) 18 mei 2016

Donald Trump en Fox-journaliste Megyn Kelly hebben in een vraaggesprek op de Amerikaanse televisie hun conflict bijgelegd. De Republikeinse presidentskandidaat, die Kelly eerder voor van alles en nog wat uitmaakte, zei nu dat hij haar respecteert en hun relatie nu leuk vindt.

Enrique Peña Nieto, de president van Mexico, wil het homohuwelijk legaliseren

BREAKING: Mexican President Enrique Pena Nieto proposes legalizing gay marriage. — The Associated Press (@AP) 17 mei 2016

De Hoge Raad had eerder al besloten dat het verbieden van het homohuwelijk ongrondwettelijk is. Met het voorstel hoopt Enrique Peña Nieto dit nu ook in de wet vast te leggen.

Australische priester wil de 'gay panic' verdediging eindigen

Catholic priest fights to repeal 'gay panic' defence law in Australia https://t.co/cY8EL5YOnx — The Age (@theage) 17 mei 2016

In twee Australische staten is 'gay panic' nog een legitieme verdediging in een strafzaak. Dat wil zeggen dat een moordeis kan worden afgezwakt tot doodslag als het slachtoffer homo is. Pater Paul Kelly voert nu campagne om deze wet uit de strafboeken te halen.

Moslimlanden sluiten LGBT-groepen uit van HIV/Aids-top

Muslim states block 11 LGBT groups from attending UN Aids meeting https://t.co/gnUJfNIKqS — The Guardian (@guardian) 17 mei 2016

Een coalitie van Moslimlanden heeft besloten dat het LGBT NGO's boycot tijdens een VN-top over HIV/Aids. Verschillende VN-diplomaten zijn kritisch over de beslissing, aangezien homoseksuelen en transgenders disproportioneel vaak HIV/Aids hebben.

Venezuela op de rand van de afgrond

The crisis in Venezuela is deepening, as its president extended a state of emergency. Here's what you need to know: https://t.co/go3aWPAeno — AJ+ (@ajplus) 16 mei 2016

Caribische eilanden, waaronder de ABC-eilanden, zijn gewaarschuwd voor de instabiliteit in Venezuela. Complete anarchie dreigt.