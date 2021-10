‘Jullie leider zei dat blanke hetero’s eigenlijk geen aids kunnen krijgen’

Beste FvD-jongeren,

Jullie leider zei onlangs dat blanke hetero’s eigenlijk geen aids kunnen krijgen. Daarom neukt Thierry zonder condooms. Dan kun je vervolgens wel syfilis oplopen, waar je krankzinnig van wordt, zoals uit elke speech van hem blijkt. Je kunt ook chlamydia krijgen, en dat kan leiden tot hevige pijn in de onderbuik, wat best onhandig is wanneer precies vanuit daar je politiek bedrijft.

Maar je kunt nog iets anders krijgen van onveilige blanke heteroseks: baby’s. In het geval van Thierry: Forumbaby’s, ook wel bekend als de FvD-jongeren, die er met hun appgroepjes persoonlijk voor zorgden dat de partij uit elkaar viel en vele zetels misliep, dus die we in zekere zin dankbaar zouden moeten zijn. Omdat jongeren doorgaans een radicale versie van ouderen zijn, hebben de FvD-jongeren de vrij lastige taak hun leider te overtreffen in onomwonden racisme.

Welnu, dat is weer gelukt. En wel met de afbeelding van een baby, uiteraard gehoorzaam aan de gewenste Arische kenmerken, in een rompertje met de tekst ‘Nieuwkomers maken we zelf’. Er stond ook een uitleg bij op jullie socialemedia-account: dat de ‘inheemse Nederlander’ langzaam ‘uitsterft’, en dat als we de vergrijzing op een ‘duurzame manier’ (FvD’ers kennen de term duurzaamheid dus tóch, alleen is die bij hen niet groen, maar bruin) willen tegengaan, we ‘onze nieuwkomers’ zélf maken. Wie de ‘schoonheid van Nederland’ wil vieren door net als Baudet condoomloos wil neuken en daarbij wél in staat is een kind te maken, die kan bij de jongeren een ‘boreaal babypakje’ bestellen.

Het is de bekende extreemrechtse theorie van de ‘omvolkingspolitiek’, gecombineerd met wensdromen over raszuiverheid. En dat dan, geheel in de stijl van de grootste boreale baby zelf, met dat quasi-ironische, studentikoos-lollige toontje, dat het daarna allemaal kan wegwuiven, en terzijde lachen – nee joh, zo was het niet bedoeld, geintje, hebben jullie dan echt geen gevoel voor humor, zie je wel: alles uit de kast om ons maar te demoniseren.

Als jullie worden aangesproken op je racisme, heeft de goede verstaander het altijd verkeerd begrepen. Maar het is glashelder: volgens jullie rassentheorieën zijn al die kinderen in Nederland die er anders uitzien dan Ken en Barbie een bedreiging voor de ‘inheemse Nederlander’. Ze zijn uitheems en ongewenst.

Het is de diepste en meest harteloze belediging denkbaar voor miljoenen ouders, en precies dat is de bedoeling. De holle bulderlach waarmee jullie het opdienen, is het geluid van de goede vriend van racisme: sadisme.

Er is maar één troost: voor de meeste FvD-jongeren zal fantaseren over de gevolgen van seks hetzelfde blijven als die seks zelf. Een fantasie.