Nintendo heeft aangekondigd de filmwereld in te duiken. In een interview met The Asahi Shimbun liet Nintendo-president Tatsumi Kimishima weten dat de game-studio in onderhandeling is met filmproducenten over het maken van een aantal films. Verwacht wordt dat Mario een van de game-helden is die op het grote scherm gaan verschijnen.

De laatste keer dat Mario op film verscheen is inmiddels al bijna 23 jaar geleden. Die film Super Mario Bros. was een regelrechte ramp/culthit. De film heeft een score van slechts 4,0 op IMDb (15% op Rotten Tomatoes), maar wordt geadoreerd door een klein groepje stoners met nostalgie voor de camp van begin jaren negentig.

Dat wil Nintendo niet weer laten gebeuren. “We willen zoveel mogelijk zelf doen”, aldus Kimishima. Het bedrijf wil in de toekomst meer films gaan maken, naar voorbeeld van onder meer Marvel, het stripverhalenbedrijf dat al jaren succesvolle films neerzet.

Nintendo verkeert in zwaar weer. Al zeven jaar op rij daalt de omzet van het Japanse bedrijf, mede door het lage aantal jongeren in het Aziatische land. Met de film hoopt hij het bereik van haar personages te vergroten.

Everything Wrong With Super Mario Bros. in 21 Minutes or Less

Bekijk ook nog even het filmpje Everything Wrong With Super Mario Bros. in 21 Minutes or Less van CinemaSins. Een groter succes was de televisieshow over de Mario Brothers, misschien herinner je je het nog wel. Dat was in ieder geval een groter succes. Die show zie je in tweede video.

https://www.youtube.com/watch?v=PYQHnPOYc5Q

Super Mario Bros. Super Show

https://www.youtube.com/watch?v=nKqFEV9rA1U