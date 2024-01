Gevangenisdirectrice onder vuur na twerk-act voor gevangenen

De directrice van de beruchte Villahermosa-gevangenis in Colombia ligt onder vuur, omdat ze uitgebreid twerkte voor een grote groep seksueel gefrustreerde gevangenen. Dat meldt El Pueblo.

De latina liet zich helemaal gaan tijdens een cultureel evenement, georganiseerd voor de gevangenen. Het erotische dansje van Claudia Patricia Giraldo Ossa was geen onderdeel van het programma; ze beklom het podium toen de gevangenen daar om vroegen. Ze gooide er later zelfs nog even een tango uit met een van de gevangenen.

Of haar heupen nou liegen of niet, haar superieuren zijn niet bepaald blij met de uitgelekte foto’s van de wannabe-Shakira. Het schandaal ligt gevoelig, omdat Colombia met gigantische problemen kampt in haar gevangenissen. De nieuwe minister van justitie, Jorge Londono, riep laatst zelfs de noodsituatie uit. De overvolle gevangenissen kampen vooral met drugs- en geweldsoverlast.

Giraldo Ossa is op non-actief gesteld en naar alle alle waarschijnlijkheid wordt ze gestraft door het ministerie. Op dit moment wordt de zaak onderzocht, na het onderzoek zal blijken of ze wel of niet definitief ontheven wordt uit haar functie.

Gelukkig hebben we de foto's nog. Naar de video zijn we, voor de volledigheid, op zoek.

[gallery type="rectangular" size="medium" ids="35301,35303,35305,35307" orderby="rand"]