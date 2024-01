De Waarheid: knuffelmaatje met een staartje

In de waarheid gaat Nieuwe Revu uitgebreid in op allerhande vragen, dilemma’s en hersenspinsels van lezers.

Deze week: Hondenknuffelaars, wangiri-fraude en het algoritme van Instagram.

Uit nieuw onderzoek blijkt dat je niet mag knuffelen met een hond. Wat moet ik dán met mijn hond? Praten of zo?

Sem Janszen, Gouda

Het is ook altijd wat. Ditmaal heeft Stanley Coren, een of andere psycholoog, naar 250 online foto’s gekeken waarop een baasje zijn hond knuffelt. Coren ziet veel honden die gespannen zijn: ze kijken weg, sluiten de ogen, gapen of houden hun oren stijf tegen het hoofd. Zijn conclusie: ‘Het internet bevat vele foto’s van gelukkige mensen die knuffelen met schijnbaar ongelukkige honden.’

Ja. Lekker is dat. Als een academische dementor weet die professor het laatste stukje geluk, dat van de innige relatie tussen mens en hond, dood te persen. What’s next? Heroïne blijkt slecht voor de gezondheid? Kinderen slaan is ongezond? Het is ook altijd wat.

Er is natuurlijk maar één bron om het waarheidsgehalte van deze conclusie te bepalen: Martin Gaus. ‘Net als bij mensen moet de hond het knuffelen prettig vinden,’ weet Nederlands bekendste hondentrainer. ‘Dat kan alleen als de knuffelende persoon vertrouwd is en als hij rekening houdt met kleine lichamelijke signalen dat het te veel wordt.’

Verstart je hond? Probeert hij zich los te maken? Hijgt of slikt hij? ‘Dat zijn signalen dat de hond het niet meer ziet zitten. Dan moet je dus meteen stoppen.’ Smalle, zachte ogen geven volgens Gaus aan dat de hond het oké vindt. ‘Wij doen dat precies hetzelfde. Het zijn kalmerende signalen.’

Ook Masja Pit van Hondenvereniging Zeewolde (ze zoeken nog vrijwilligers, trouwens) gelooft er niks van. ‘De professor benoemt een aantal stresssignalen die een hond kan uiten. Wanneer de hond die signalen laat zien terwijl hij geknuffeld wordt, is het inderdaad beter om dat niet te doen. Laat je liefde op een andere manier zien, zoals door te aaien, te spelen of een koekje te geven.’ Een hond, weet Pit, laat namelijk altijd zien wat hij wel en niet prettig vindt. ‘Mensen moeten alleen de signalen leren herkennen.’

Zelf heeft Pit twee honden. ‘De een is gek op knuffelen, de ander wil liever gekriebeld worden.’ De hondentrainer wil maar zeggen: elke hond is anders en vindt andere dingen fijn. Haar advies: ‘Het belangrijkste is dat mensen leren om de signalen die de honden geven te herkennen. Zo kun je ze ook het beste trainen en vervelende situaties voorkomen.’

Bij wangiri-fraude maak je hoge kosten door een onbekend buitenlands nummer terug te bellen. Maar niemand doet dat toch?

Jan Low, Rotterdam

Word je gebeld door een onbekend nummer uit, zeg, Nairobi, Marokko of Angola, en neem je op of bel je terug? Dan loop je kans op wangiri-fraude: je belt onbedoeld met een peperduur 0900-nummer en mag vervolgens honderden euro’s afrekenen.

Maar welke gek doet dat nou, een onbekend nummer uit Verweggistan beantwoorden en urenlang aan de lijn blijven? Nou, heel wat mensen, weet Ellen Prummel van De Fraudehelpdesk. ‘In 2016 ontvingen wij al ruim vierhonderd meldingen van mensen die gebeld zijn door een onbekend buitenlands telefoonnummer. Een deel van die mensen heeft ook daadwerkelijk financiële schade opgelopen.’

Dat klinkt als oliedom van die mensen, maar volgens Prummel verklaarden meerdere slachtoffers nooit te hebben opgenomen of teruggebeld. ‘Hoe de telefoonkosten dan ontstaan is onverklaarbaar. Tot op heden kunnen wij hier nog geen verklaring voor geven.’

Instagram laat foto’s niet meer chronologisch zien, maar via een algoritme. Elke keer als ik de app open, zie ik nu steeds eerst de foto’s van aantrekkelijke ex-stagiaires. Hoe weet Instagram dat ik het langst naar hun vakantiefotootjes kijk? En kan ik dit – qua vrouwtje thuis – uitschakelen?

Een stagiair-vriendelijke echtgenoot

Wat dacht je van wat minder vaak naar minderjarige meisjes kijken? Afijn. Instagram weet wat je doet omdat het bijhoudt welke content je bekijkt, wat je relatie met de poster is en wanneer je wat doet. ‘Daarmee creëert zij een persoonlijk profiel en handelt op het randje van de privacywetgeving,’ meldt Wouter Dammers, IT-advocaat bij Lawfox. ‘Profiling is immers privacygevoelig en kan leiden tot identificeerbare gegevens, waardoor sprake is van persoonsgegevens.’

Ook advocaat Christiaan Alberdingk Thijm, onder meer gespecialiseerd in privacy, herkent het probleem dat algoritmes het beeld over jou aantasten. ‘Dat kan juiste of onjuiste beeldvorming zijn. Wanneer Instagram het beeld van jou bepaalt, raakt dat je persoonlijke levenssfeer. Je moet als gebruiker de optie hebben dat tegen te gaan.’

Het is alleen tot op heden niet mogelijk om die beeldvorming uit te schakelen. Wel zijn er alternatieven mogelijk, legt Dammers uit. ‘Je kunt de betreffende gebruikers ontvolgen en handmatig hun profiel erbij zoeken. Ook zijn er verschillende applicaties beschikbaar waarmee je een onderscheid kan maken tussen verschillende wijzes van gebruik. Zo kan de ene app zakelijk worden gebruikt, en de ander voor privé-doeleinden.’

Als laatste weet Dammers nog wel een tip om het vrouwtje op gewenste afstand te houden: ‘Een goede beveiliging van je telefoon kan voorkomen dat derden ongewenst inzage kunnen krijgen in jouw browse-gedrag.’