Forse straffen in bloedstollende achtervolgingszaak Knokkestraat

Politie en justitie namen begin vorig jaar een opmerkelijk besluit in de veronderstelling een liquidatie te voorkomen. Een bloedstollende, nachtelijke achtervolging van een vermeend ‘HIT-team’ volgde. Vandaag was de uitspraak in de zaak tegen het liquidatie-team dat vorig jaar in de Amsterdamse Knokkestraat werd klemgereden.

Rechtbank veroordeelt verdachte Kamal tot 8 jaar en 6 maanden Youssef: 12 jaar. Rami 8 jaar en 9 maanden en Zakaria 8 jaar. #Knokkestraat ┬Ś Mark Schrader (@markschrader) 11 mei 2016

In totaal vier mannen, verdeeld over twee auto's, reden op 1 februari 2015 van Eindhoven naar Amsterdam. Het viertal werd klemgereden in de Knokkestraat in Nieuw Sloten. De politie vond twee kalasjnikovs, een pistoolmitrailleur, een tablet met peilbakensoftware en een jerrycan met benzine.

Kamal O. krijgt acht jaar cel opgelegd, Rami M. acht jaar en negen maanden en Zakaria Z. moet acht jaar de cel in. Youssef O. wacht een langere straf, hij moet twaalf jaar de cel in, zo werd vandaag dus bekend. Zijn hogere straf komt door zijn betrokkenheid bij een andere mislukte liquidatie, in november 2014 in Almere.

Reconstructie achtervolging

In de Nieuwe Revu van deze week staat een acht pagina's lang verhaal met onder meer de reconstructie van de bloedstollende achtervolging. Lees het complete verhaal, Kogels in de Knokkestraat, op BLENDLE.

Hieronder alvast de AT5-video die is gemaakt van de achtervolging.