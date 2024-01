Vrijdag 13 mei komt de nieuwe DOOM uit en dit promotiefilmpje is sowieso al beter dan de game zelf. Stopmotion-animator Lee Hardcastle gebruikte klei en om een deel van de originele game na te bootsen.

Of de nieuwe DOOM goed is, dat laten we aan onze game-recensent over, maar na het zien van dit filmpje hopen we in ieder geval vurig dat er ooit een DOOM The Clay Edition wordt uitgebracht.

https://www.youtube.com/watch?v=f8aU4MYDsOQ