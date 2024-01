De Waarheid: 'Pak aan, rare salonsocialisten!'

In de waarheid gaat Nieuwe Revu uitgebreid in op allerhande vragen, dilemma’s en hersenspinsels van lezers.

Deze week: Dag van de Arbeid, Marokkaanse onderbroeken, ufo-meldingen en draken.

Als socialist háát ik Koningsdag. Het valt me al heel mijn leven op dat die dag telkens in de buurt van de Dag van de Arbeid valt. Doet het koningshuis dit expres om ons dwars te zitten?

Theodorus van Xanten, Overbetuwe

Ja. Zo zijn ze. Dat Paleis Huis ten Bosch is gepapiermachéd van pagina’s uit Das Kapital van Karl Marx, terwijl de scheiding in het kapsel van Willem-Alexander een dikke fuck you richting het stoere kapsel van kameraad Stalin is. En dat prinses Amalia als tweede naam Catharina heeft, is overduidelijk een verwijzing naar Catharina Dolgoroekova, de tweede vrouw van tsaar Alexander II van Rusland. Je weet wel, van toen het land nog lekker een autocratie was, en geen kommuunistiesze heilstaat enzo.

Overtuigd? Mooi, want het is niet waar. Ruud Koole, professor in politieke wetenschap van de Universiteit Leiden, zegt alvast van niet, en die geloven we blind. ‘Dat Koningsdag vlak voor de Dag van de Arbeid op 1 mei plaatsvindt, is puur toeval. De gekozen datum kan dan ook niet als truc worden gezien om de socialisten een hak te zetten.’

En hij kan het nog bewijzen ook! Kijk maar. ‘In 1889 werd 1 mei door de internationale organisatie van socialistische bewegingen uitgeroepen tot een feestdag. In dezelfde tijd werd in Nederland besloten tot de viering van princessedag. Later werd dat Koninginnedag, toen Wilhelmina de troon besteeg. In de lange tijd dat Wilhelmina koningin was, dus van 1898 tot 1948, werd Koninginnedag gevierd op haar verjaardag, 30 augustus.’

Ha, fuck you, achterdochtige salonsocialisten! Het is allemaal toeval! Man man man, wat zijn jullie toch kleinzerige klootzakken zeg.

Nee, da’s ook niet waar. Koole zet ons namelijk graag op het verkeerde been. ‘Wel kan worden gezegd dat de invoering van een Koninginnedag te maken had met de vrees voor het opkomende socialisme. Mede daardoor kon in Nederland 1 mei niet tot een nationale feestdag uitgroeien, zoals in andere landen. Die dag bleef toch vooral een socialistisch onderonsje.’

Sorry, we nemen alles terug. Gelukkig is er licht aan het einde van deze anti-socialistische tunnel, besluit de professor. ‘Nu er tegenwoordig zoveel politieke stromingen zijn die zeggen op te komen voor al die hardwerkende Nederlanders, is het misschien te overwegen om toch tot een nationale Dag van de Arbeid over te gaan.’ Wij weten genoeg: Ontwaakt, verworpenen der aarde! Ontwaakt, verdoemden in hongers sfeer!

Bij de ophef over de uitspraken van Johan Derksen kwam voorbij dat Marokkanen met een onderbroek douchen. Maar waarom doen ze dat eigenlijk?

Cas Broos, Halderberge

Volgens Umar Ryad, universitair docent Islamitische Studies aan de Universiteit Utrecht, moet je het zoeken in het islamitische concept Awrah: het stuk lichaam tussen je navel en knieën. De Koran meldt namelijk dat het een zonde is als je dit stuk lichaam laat zien aan anderen. Het is trouwens ook een zonde als je zelf gekleed bent, maar stiekem naar iemand anders zijn of haar Awrah kijkt. Nee, pikken en poezen, die mogen enkel in het huwelijk – of, als je het beter aanpakt, in je harem. Klinkt gek? Ach, je moet maar zo denken: een beetje orthodoxe moslim bidt vijf keer per dag en moet al die keren zichzelf wassen om rein te zijn. Wat dat betreft zijn zij een stuk hygiënischer dan de gemiddelde autochtone zweetzak.

Het is de laatste tijd zo stil qua ufo-meldingen in het nieuws. Zijn we dan echt alleen? I want to believe!

Jesper Teheux, Maastricht

Alien-aanbidders maken zware tijden door, zeker nu de nieuwe X-Files ook niet alles is. Maar er is hoop! Multimiljardair Yuri Miner (de Russiche Tony Stark, zeg maar) propt namelijk 100 miljoen dollar in het project Breakthrough Starshot: de lancering van een paar honderd mini-ruimteschepen richting Alpha Centauri, het dichtstbijzijnde sterrenstelsel met kans op leven. Deze Madurodammertjes (ter grootte van een handpalm, voortgestuwd door supersterke laserstralen en met zeilen op nanoformaat – als je zoiets doet, dan moet je het ook goed doen) vliegen zo’n twintig jaar tot ze er zijn, waarna hun signaal terug er nog zo’n vier jaar over doet. Bovendien duurt het nog even voordat de X-Files-zeilschepen klaar zijn, maar zo rond 2050 weten we eindelijk of de truth echt out there is.

Waarom stonden er vroeger altijd zeemonsters en draken op landkaarten? Waren die er toen of zo?

Julius Opperman, Rhenen

Ja, man. Het Monster van Loch Ness, de drie daken van Daenerys Targaryen, de yeti, die vliegende hond uit The Neverending Story: vroeger waren ze er allemaal. Ze zijn alleen uitgestorven toen we elektriciteitsmasten plaatsten, want ze zijn allemaal overgevoelig voor straling. Snap je.

Maar nee. Vroeger waren mensen gewoon kapot dom. Ze hadden geen idee wat er achter de oceaan lag (niets, de aarde was toen nog plat) en geloofden in de Bijbel en andere sprookjes (en die zaten tjokvol mythologische monsters). En omdat alles waar moest zijn, maar die beesten niet bij hen rondliepen, dachten ze: nou, dan zitten ze zeker in de oceaan. Dus hup, die middeleeuwse Bob Ross knalde ze erin, en klaar was Kees.