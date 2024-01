Smeerlapperij in de Belgische kerk: ladingen porno op PC 'seksbisschop'

Op de computer van de Roger Vangheluwe, een bisschop uit Brugge, is tijdens een onderzoek naar kindermisbruik in de Belgische kerk een enorme hoeveelheid porno aangetroffen. In totaal zouden er 61.000 pornobestanden gevonden zijn, zo schrijft het Belgische weekblad Humo. Het federaal parket oordeelde dat het niet om kinderporno gaat en ziet daarom niet de noodzaak om Vangheluwe te vervolgen.

Begin deze maand maakte het federaal parket al bekend dat het geen enkel van de tijdens operatie Kelk verdachte kopstukken van de Belgische kerk zou vervolgen wegens misbruik, schuldig verzuim of – in het geval van Vangheluwe – bezit van kinderporno. De feiten zijn namelijk niet bewezen dan wel verjaard.

In een ander verhaal schreef Humo over een misdienaar uit Meulebeke die beweert dat hij 25 jaar geleden in de sacristie door Vangheluwe seksueel is geïntimideerd. Hij stapte in 2012 naar de rechter, maar ook zijn verhaal bleek verjaard.

Neef en familielid

De smeerlap uit Brugge bekende tijdens het onderzoek wel dat hij zijn neef en een ander familielid heeft misbruikt, maar ook die zaken bleken verjaard.

Walter Van Steenbrugge, de advocaat van een reeks slachtoffers, dringt aan om toch op vervolging over te gaan van Vangheluwe en andere kopstukken. Daarover wordt de komende tijd een beslissing gemaakt.