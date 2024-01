Voor 100 miljoen euro coke gevonden in verhuisdozen

Op 11 maart heeft de douane 2.900 kilo cocaïne ontdekt in verhuisdozen in een container in de Waalhaven in Rotterdam. Dat meldt het Openbaar Ministerie vandaag. Er is gezwegen over de vondst, om het onderzoek zo goed mogelijk uit te kunnen voeren.

De container was verder ingepakt met huisraad en was verscheept vanuit Curacao. In totaal gaat het om honderd verhuisdozen met daarin tweehonderd kratten, waarin de coke zat verstopt. Na de vondst is er een onderzoek ingesteld door het Rotterdamse Hit and Run Cargoteam (HARCteam), een samenwerkingsverband van Douane, Zeehavenpolitie en Fiod, onder leiding van het Openbaar Ministerie.

De container is in Rotterdam onderschept, maar had het Duitse Kranenburg als eindbestemming. Ook in Duitsland loopt een onderzoek. De drugs, met een straatwaarde van ruim 100 miljoen euro, zijn direct vernietigd.