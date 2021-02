‘Wat ga ik clicken & collecten dat ik niet ook ‘vandaag besteld, morgen in huis’ kan hebben?’

Click & collect. Begrijp me niet verkeerd, ik gun het de winkeliers. Zelfs al runnen ze voor 99 procent van die ketens waardoor elk middelgroot dorp en klein stadje tegenwoordig exact hetzelfde winkelaanbod heeft. Die mensen moeten ook eten. Maar als consument zou ik niet weten wat ik er aan heb. Wat ga ik clicken & collecten dat ik niet ook online ‘vandaag voor 23.00 uur besteld, morgen in huis’ kan hebben?

Er zit namelijk verplicht vier uur tussen bestellen en ophalen. Dit om funshoppen tegen te gaan. (‘Funshoppen’ vind ik overigens een verschrikkelijk sneu woord. Het klinkt helemaal niet als ‘fun’, maar als allemaal shit kopen in de ijdele hoop er het gapende zwarte gat in je ziel mee te zullen dichten.) En dat je wat je nu nodig hebt ook nu aan kan schaffen, dat was nou juist net het handige van een winkel.

Je zit bijvoorbeeld thuis op het aller-, allerlaatste moment bonnetjes te plakken voor je boekhouder. Wat denk je? Plakband op. Niet getreurd, je springt op je fiets, pedaalt naar de dichtstbijzijnde kantoorboekhandel, zegt: ‘Meneer/mevrouw de kantoorboekhandelaar, doet u mij een rolletje plakband,’ en in no time kan jij weer verder met die rotklus. Maar mooi niet dus als je eerst vier verplichte anti-funshop-uren moet gaan zitten duimendraaien.

Ook het voordeel van iets in het echt zien voor je het koopt is met click & collect foetsie. Of het persoonlijk advies van een verkoper met verstand van zaken. Al was dat sowieso al meer een nostalgische fantasie dan hedendaagse werkelijkheid. Wanneer was jij voor het laatst bij je kantoorboekhandelaar, dat je zei: ‘Meneer/mevrouw de kantoorboekhandelaar, doet u mij een rolletje plakband,’ en dat hij/zij toen vroeg: ‘Waar is het voor?’ ‘Om bonnetjes mee te plakken voor m’n boekhouder.’ ‘Dan zou ik u zeker plakband met een vrolijk kleurtje aanraden! Voor geen enkele beroepsgroep is de kans op depressie en suïcide groter dan voor boekhouders, dus die kunnen wel een fleurige opkikker gebruiken. Wie is uw boekhouder, als ik vragen mag?’ ‘Johannes Janssen uit de Cornelisstraat.’ ‘Oh, Hans? Die is dól op limegroen! Zal ik het bonnetje voor de btw erbij doen?’

Het enige voordeel van click & collect voor de consument dat ik kan verzinnen, is dat de pakketbezorger het aangeschafte niet bij je aan de deur komt afleveren, maar dat je het zelf bij de winkel moet gaan ophalen. In deze tijd van elke dag alleen maar thuis, thuis en nog eens thuis zijn, samen met je net zoals jij thuiswerkende vrouw en je thuis online les volgende kinderen en verder alles pot-lockdown-dicht, is dat fietstochtje voor dat rolletje plakband een meer dan welkom uitje, waarop je je ook nog eens minstens vier uur heerlijk kunt verheugen.