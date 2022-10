Johan Derksen over Gordon: 'Hij moet professionele hulp hebben'

Gordon moet zijn koffiezaak sluiten; gelukkig heeft ie meer verstand van entertainen?

Het ligt ’m waarschijnlijk niet aan het ondernemerschap van de extravagante zanger en presentator. Begonnen als marktkoopman van dameslingerie had hij al jong een neusje voor zakendoen. Dat hij dat neusje ook weleens ergens anders in stak, deed hem in 2019 in een af kickkliniek belanden. Volledig herboren en verschoond van zijn hang naar drank en drugs had hij er weer helemaal zin in om alles aan te pakken. Gordon wilde met zijn vijfjarige contract bij Talpa Network lekker programma’s gaan presenteren en zijn ondernemerschap uitbouwen. Naast zijn in 2014 in Blaricum geopende koffiezaak Blushing startte hij er in 2016 ook eentje in Amsterdam, in 2017 volgde Rotterdam. Helaas moest Gordon die laatste zaak op de Coolsingel een jaar later alweer sluiten, naar eigen zeggen omdat ‘de loop eruit was’. Recent draaide hij de deur in Blaricum voor het laatst op slot. Er zou geen genoeg personeel meer te vinden zijn.

Wat heeft zijn plotselinge vreemde gedrag in de media hiermee te maken?

RTL Boulevard stond op de stoep toen Blushing Blaricum haar laatste dag beleefde. Dat schoot de showbizzdiva in het verkeerde keelgat. Woedend stuurde hij de cameraploeg van zijn terrein. In aanloop naar die moeilijke laatste horecadag haalde Gordon zijn Instagrampagina met 411.000 volgers volledig offline. Tot grote hilariteit en ironie van showbizzverslaggevend Nederland toverde de veelzijdige entertainer zijn Instagram na zes dagen van afwezigheid weer tevoorschijn. Het moge duidelijk zijn dat Gordon zich de laatste tijd onbegrepen voelt; hij heeft geregeld gesteld dat hij erg negatief wordt neergezet in de pers.

Wat vindt Gordon van zichzelf?

‘Ik wil nooit meer interviews doen.’

Wat vinden wij van Gordon?

Konden we nog maar even bij hem zijn. Misschien bellen we hem wel zomaar even op.

Wat vinden anderen van Gordon?

JOHAN DERKSEN - amateurpsycholoog

In Vandaag Inside: ‘Hij gaat uit frustratie naar Dubai tot zijn geld op is en dan is dat het einde van Gordon. Ik vind het zó sneu voor die jongen. Ik weet wel dat er een draadje los is bij hem, maar die moet nou professionele hulp hebben. Er zit geen kwade inborst in bij die jongen.’

DRIES ROELVINK vaste klant

‘Waarom hij zich terugtrekt in de anonimiteit in Dubai? Dat weet ik niet, dan zou ik hem iets langer moeten spreken. Ik kom hem af en toe tegen in de PC Hooftstraat. Dan is hij altijd bijzonder aardig tegen mij en hij geeft graag een complimentje aan me, dat ik het de laatste jaren goed doe.

Bij zijn koffiezaak Blushing Amsterdam kom ik veel, het is bij mij om de hoek. Gordon vindt het leuk dat wij daar komen, ik maak dan een fotootje voor Instagram en dan tag ik Blushing. Aan de andere kant voel ik wel een bepaalde verbitterdheid bij Gordon. Ik was een paar jaar geleden in het Concertgebouw bij zijn afscheid als zanger. Dat was een mooie avond. Hij heeft de laatste jaren wat moeite met zingen. Ik probeer me in te denken wat er dan met je gebeurt als zanger. Hij was een goeie zanger; als je liedjes van hem hoort en je probeert ze mee te zingen, dan voel je pas van “wów”. Dan moet je echt goed kunnen zingen. Ik denk dat het hem erg frustreert – meer dan hij zegt – dat hij de nummers die hij zou willen zingen, niet meer lekker kan doen. Toen hij stopte met zingen, ging hij meer programma’s presenteren.

Dan heb je soms goede, soms slechte kijkcijfers. Daar moet je ook maar mee om kunnen gaan. Het spelletje met de media, dat snapt hij niet zo goed. Ik weet een beetje dat ik de journalisten wel wat moet geven af en toe, anders maken ze er hun eigen verhaal van. Gordon wil dat hele spel nu niet meer meespelen. Aan de andere kant telt voor hem wel mee dat hij financieel onafhankelijk is. Als ik 25 miljoen op mijn bankrekening had staan, ging ik misschien ook anders denken. Ik denk dat Gordon daar dicht bij zit.’

TINEKE DE NOOIJ vriendin

‘Ik ben ervan overtuigd dat hij even helemaal klaar is met het wereldje. Wat hij ook beslist: als hij het gevoel heeft dat hij geen interviews meer wil geven en zich terug wil trekken in Dubai, dan moet hij dat zeker doen. Als het mediacircus en de ondernemerszorgen hem zoveel stress geven dat hij zich wil begraven in de zandbak van de Verenigde Arabische Emiraten... Daar in Dubai is hij misschien voor het eerst in zijn leven wat meer op zichzelf teruggeworpen en heeft hij wellicht andere prioriteiten en interesses ontwikkeld. Ik denk dat dat aan de hand is. Misschien ontwikkelt hij zich in Dubai wel als een fantastische acteur die in Hollywood aan de slag kan. Het zou me niets verwonderen als er zoiets gaat gebeuren.’

EVERT SANTEGOEDS hoofdredacteur Privé

In Shownieuws: ‘Dat is wederzijds dat we geen interviews meer willen doen, want ik ben er echt zó klaar mee. Als je zo’n koffietent opent met een heleboel poeha en je nodigt de pers uit, dan moet je het niet gek vinden dat ze ook langskomen op het moment dat de tent dichtgaat. Daar kan hij toch heel erg slecht tegen. Dat is best tragisch. Hij probeert van alles, met wisselend succes, dat wel. Hij gaat heel slecht met teleurstellingen om. En dan loopt hij te schélden op mensen. Werkelijk niet normaal. Dan denk ik: vroeger kon je zo leuk zijn, wat is er gebeurd?’

ROB GOOSSENS entertainmentdeskundige

In RTL Boulevard: ‘Toen onze verslaggever vroeg: “Gaat het wel goed met je, want je Insta-gram-pagina is ook offline nu?” werd hij echt boos en kwam het hoge woord eruit. Gordon wil nooit meer interviews doen, hij is helemaal klaar met de media. Wij dachten: we komen voor het afscheid van zijn eerste koffiezaak, maar uiteindelijk werd het een soort van begrafenis van Gordon in de media.’