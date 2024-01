Winnaar en verliezer van de dag: Jeroen Dijsselbloem vs. horrortandarts Mark van N.

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Jeroen Dijsselbloem

Dijsselbloem wil dat Tweede Kamer kritisch kijkt naar wachtgeldregeling: https://t.co/7drvijVFOe — NU.nl (@NUnl) 26 april 2016

"Als onderwerpen blijven terugkeren op verjaardagsfeestjes, en het is heel lastig uit te leggen. Dan moet je je afvragen of het wel uit te leggen is", zegt Dijsselbloem tegen RTL Z. Horen we hier nou een politicus iets goeds zeggen?

Verliezer van de dag: Horrortandarts Mark van N.

Dutch dentist jailed in France for eight years for causing horrific injuries to his patients https://t.co/y7vGkV5zBH — Sky News (@SkyNews) 26 april 2016

Horrortandarts Mark van N. heeft in Frankrijk 8 jaar cel gekregen voor de gruwelijke 'ingrepen' die hij als tandarts deed. Volgens de aanklager genoot Van N. van het verminken van zijn patiënten.