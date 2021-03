‘Wie in haar optiek niet deugt, moet omlaag worden geholpen’

Waarom deed FvD-lijsttrekker Thierry Baudet zo flauw door weg te lopen bij een interview met Emma Wortelboer?

Het lijkt erop dat Baudet vooraf al had besloten dat dit waarschijnlijk niks kon zijn. Wortelboer is opgeleid door de BNN University en dus getraind om taboeloze sensatie-tv te maken. In de aanloop naar de verkiezingen spreekt de Deventer chick elke week een lijsttrekker bij wie ze test of diegene blind te vertrouwen is. Onruststoker Baudet kapte het af omdat hij het ‘een walgelijk, irritant, oppervlakkig NPO-achtig interview’ vond.

Wat ik de koning zou vragen? Wat hij vroeger wilde worden. Daar ben ik wel benieuwd naar

Was het interview echt zo walgelijk?

Ach welnee. Ze waren nog maar net los toen de gladde sjappie zijn biezen al pakte. Wortelboer had hem gevraagd hoe hij zijn koffie dronk, waarna Baudet zelf begon over ‘de kleffe broodjescultuur in Nederland’. Toen Wortelboer begon over intiemere zaken, zoals wanneer hij voor het laatst verliefd is geweest, raakte het verwende jongetje balsturig en beet hij haar toe dat ze haar vragen te koud stelt en dat haar hart dichtzit.

En ligt Wortelboer nu thuis met het dekbed diep over haar hoofd getrokken in bed?

Tuurlijk niet. Er waait al veel langer een storm van kritiek en beledigingen over haar heen. Eigenlijk al sinds een van de eerste filmpjes die ze maakte tijdens haar opleidingstraject; in het item Emma komt klaar in een busje fakete ze een orgasme, waardoor ze online bakken gore shit over zich heen kreeg. Mede door haar rol in Spuiten & Slikken staan seks en drugs op haar voorhoofd geschreven. Die laat zich echt de pis niet lauw maken door Betwetertje Baudet.

Wat vindt Emma Wortelboer van zichzelf ?

Wat vinden wij van Emma Wortelboer?

Met haar mooie bekkie, blonde koppie en wulpse jongevrouwenlijfje zouden wij háár natuurlijk alleen onschuldige vragen stellen, zoals hoe ze haar koffie drinkt en waarom de broodjes zo klef zijn in Nederland.

FRITS WESTER parlementair verslaggever RTL Nieuws

‘Thierry Baudet is sowieso onvoorspelbaar. En daarmee ook weer voorspelbaar. Wat voorspelbaar is, is zijn onvoorspelbaarheid. Met vragen van het kaliber: heb je het liefst grijze of zwarte sokken aan, kom je niet echt verder, dus ik snap het wel dat een politicus dan denkt: heb je ook nog wat serieuze vragen? Als je wat vrolijke vragen ertussendoor stelt om iemand wat beter te leren kennen, is dat prima, maar een interview moet op een gegeven moment wel wat dieper gaan dan het niveau van: zit je het liefst op een fiets of op een scooter. Ach, als ik politicus was geweest, had ik die vragen met een kwinkslag beantwoord en zou ik ze hebben aangegrepen om de inhoud van de partij of mijn visie eraan te koppelen. Maar die lenigheid moet je hebben.’

Een interview moet wel wat dieper gaan

JOHAN DERKSEN moppersmurf

‘Nieuwe Revu? Daar heb ik helemaal geen zin in, joh. Ik wil helemaal niet in Nieuwe Revu. Dat is al jaren zo, hoor. Nou moet ik zeker pittige dingetjes zeggen over mevrouw Wortelboer en dat is dan leuk en zo? Ik doe niet aan dat Nieuwe Revu-gedoe mee. Ja, het klopt dat ik haar in Voetbal Inside “een hysterische bakvis” heb genoemd. Wat de aanleiding was? Dat weet ik nog wel, maar ik ga niks tegen Nieuwe Revu zeggen, want ik vind Nieuwe Revu een verderfelijk blad.’

Ik noemde haar een hysterische bakvis

FAJAH LOURENS actrice & presentatrice

‘Ze deed Spuiten & Slikken toch? Ik zat met haar in Ranking the Stars, maar ik ken haar verder niet. Ook achter de schermen heb ik verder geen contact met haar gehad. Ik kan niet beoordelen of haar hart dichtzit. Dat Baudet is weggelopen in het interview met haar, zegt misschien iets over de vragen. Waar slaat het op dat je een politicus vraagt hoe die zijn koffie drinkt? Waarom zou je een lijsttrekker zo vlak voor de verkiezingen van die oppervlakkige vragen stellen? Hij wordt in ieder programma de hele tijd zo uitgelokt, dat hij waarschijnlijk heeft gedacht: wat is dít nu weer? Aan de andere kant is Baudet nog niet zo handig met journalisten, anders had hij het interview wel gebruikt voor zijn partijprogramma. Misschien zou een mediatraining goed voor hem zijn.’

Ik kan niet beoordelen of haar hart dicht zit

ANNY SCHILDER zangeres

‘Emma ken ik van mijn deelname aan Ranking the Stars. Druktemakertje, hè? Sommige mensen hebben dat van zichzelf gewoon. Als mijn jongste broer de kamer binnenkomt, zit mijn huis vol. Snap je? Maar ik vond Emma wel een leuk, spontaan en lief meisje. Ik heb haar ook gezien bij De Slimste Mens, ze was daar lang niet achterlijk. Dat verbaasde me, ze is nog niet zo gek oud en weet al heel veel.’

DENNIS SCHOUTEN collega relschopper

‘Het interview van Emma met Baudet vond ik schokkend slecht met domme, absurdistische vragen. Hij wordt bewust negatief weggezet door haar; het was niet grappig en heel stom. Ik heb met Baudet een parodie op dat interview gemaakt; hij heeft ontzettend hard gelachen en we waren beiden dik tevreden, zonder dat blijkt of ik wel of geen fan van hem ben. Emma kan heel goed autocue aflezen, dus een studioprogramma is perfect voor haar. De programma’s die ze maakt, gaan altijd over seks. Dan legt ze uit hoe je het beste diagonaal kunt beffen; gecombineerd met haar interviewtechniek wordt het al gauw De Grote Emmashow. Ze wil laten zien dat ze deugt en wie in haar optiek níet deugt, moet een beetje omlaag worden geholpen. Daar hou ik niet van. Ze komt net als ik uit Twente, maar daar zie je niks meer van terug. Ze wil heel graag meedoen met high class, GroenLinks, Amsterdam. Ze is een grachtengordelmeisje geworden en BNNVARA juicht dat van harte toe.’