Nooit meer gezeur van een vrouw in dit VR-pornopak

Dat virtual reality (VR) tof is, weten we inmiddels. Naast games worden er bijvoorbeeld ook VR-brillen gebruikt om chirurgen te trainen en als therapie voor mensen met angststoornissen.

Oh ja, nog een wereld verbeterend voordeel: ook porno is een stuk realistischer. zet een bril op, en je deelt ineens een slaapkamer met twee porno-actrices. Maar deze nieuwe uitvinding, uiteraard uit Japan, overtreft alles en zal heel wat seksueel gefrustreerde mannen tot rust brengen. Sterker: dit hele gebeuren wordt zo realistisch, dat je helemaal geen vrouw meer nodig hebt.

Lees ook: 'We willen ook VR-pornoavonden organiseren'

Het pak beschikt onder meer over externe nepborsten en een omgekeerde vibrator. Het vergt even wat voorbereiding, maar de bedenkers claimen volgens Ufunk dat de ervaring in het pak extreem dichtbij het gevoel van echte seks komt.

Dat komt volgens de Japanners vooral doordat niet alleen seksuele stimulatie, maar ook andere aanraking perfect wordt gesimuleerd. Het pak komt volgens de makers het best tot zijn recht als je het gebruikt in combinatie met het simulatiespel Sexy Beach, een game waarover de critici vooralsnog voorzichtig positief zijn, vooral wegens de onovertroffen boob physics, waar heel veel tijd in gestoken is. Bekijk vooral ook de trailer (als je baas even niet in de buurt is).

De eerste beelden

https://www.youtube.com/watch?v=kM6gCqhtxyQ