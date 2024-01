VIDEO: Dr. Dre sluit zich aan bij onverwachtse reünie N.W.A. op Coachella

Vorige week waren tijdens Coachella de spotlights gericht op de reünie van Guns N' Roses, nu was het de beurt aan de legendarische rappers die samen de hiphopformatie N.W.A. vormden.

Ice Cube kreeg bij zijn solo-optreden op het festival in Californië gezelschap van zowel Dr. Dre, MC Ren als DJ Yella. En zo werd het publiek verrast met een plotselinge reünie. De formatie speelde twee nummers, al waren dat geen N.W.A.-songs.

Het is 27 jaar geleden dat N.W.A. voor het laatst samen op het podium stond, toen nog met de inmiddels overleden Eazy-E. Op Coachella speelde Ice Cube eerst met MC Ren en DJ Yella een paar N.W.A.-hits, waarna hij aan het publiek vroeg of er een dokter in de zaal was.

Had so much fun last night. #coachella2016 pic.twitter.com/ncA9SdnWt6 — Ice Cube (@icecube) 25 april 2016

Met Dr. Dre erbij speelde de N.W.A. de nummers California Love (2Pac met Dr. Dre, Roger Troutman) en Still D.R.E. (Dr. Dre, Snoop Dogg). Ice Cube riep later ook nog Kendrick Lamar en de zoon van Eazy-E, het vijfde lid van N.W.A., op het podium. De set stond in het teken van Prince.

https://www.youtube.com/watch?v=9QG06nlyF5E