Bij de koffie: Neushoorns vliegen naar Australië, Rutte zet druk op Ankara en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Rutte heeft meerdere malen bij de Turkse president Ahmet Davuto?lu gepleit voor het vrijlaten van Ebru Omar. De Nederlandse columniste was gearresteerd op verdenking van het beledigen van premier Erdo?an.

Bij verschillende incidenten raakten na de wedstrijd ook drie agenten gewond. Volgens de politie ging het feest in Rotterdam na de gewonnen finale over het algemeen goed. Bij de arrestaties gaat het om incidenten.

Police sweep away "street children" ahead of Brazil Olympics: https://t.co/FjwAVZrgtk can't let rich tourists see too many poors, huh? — David Sirota (@davidsirota) 18 april 2016