Winnaar en verliezer van de dag: Amerikaanse soldaat vs. Danny Froger

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Bradley Grimm

American soldier helps foil plot to blow up school in Denmark, U.S. defense official says https://t.co/bjY0RX1OOx pic.twitter.com/gttwErs7uv — CNN (@CNN) 22 april 2016

De Amerikaan leverde vanuit Irak cruciale informatie aan de Deense inlichtingendienst, waardoor een aanslag op een school kon worden voorkomen. Hij heeft er een lintje voor gekregen. Heeft 'ie verdiend!

Verliezer van de dag: Danny Froger

Ongeluk was voor Danny Froger 'enorme reality check' https://t.co/W8s8GwYe3q — NUnl_achterklap (@NUnl_achterklap) 22 april 2016

De zanger moet 1000 euro boete en heeft een rijontzegging van negen maanden gekregen. Hij reed zijn auto in de prak terwijl hij onder invloed achter het stuur zat. Niet meer doen Danny!