Bram Roza van ufomeldpunt.nl: ‘De waarheid wint altijd’

‘De waarheid wint altijd’

Bram Roza

Hoe ben je zo terechtgekomen in de wondere wereld van de ufo’s?

‘Als kind had ik al een fascinatie voor mysteries, niet per se alleen ufo’s. Een trigger zou het boek Buitenaardse beschaving van Stefan Denaerde kunnen zijn geweest, dat in de boekenkast van m’n ouders stond. Ook al zie ik dit boek puur als fictie.’

Hoe is het ufo-meldpunt tot stand gekomen? Kwam het voort uit je werk als grafisch vormgever?

‘Het is begonnen als objectief meldpunt. Mensen moeten hun waarneming kwijt kunnen op een plek waar ze serieus worden genomen. Daarnaast kon ik op deze manier ook enige voorlichting verschaffen. Als een ufo te identificeren valt, vind ik dat de melder dat moet weten. De waarheid is het belangrijkst. Alle vliegende schotels zijn ufo’s, maar niet alle ufo’s zijn vliegende schotels. Ook niet onbelangrijk is dat het meldpunt als ufo-archief dient voor toekomstige referenties met betrekking tot onderzoek. Dat kan onderzoek zijn voor een boek of documentaire, maar het kan ook gaan om wetenschappelijk onderzoek, om te kijken waar hotspots zijn of dat er patronen in de meldingen te ontdekken zijn. De laatste reden voor zo’n meldpunt is het doorbreken van een taboe. Het laat ook aan mensen die niet in ufo’s geloven zien dat er wel degelijk een hoop speelt. Zelfs als je 95 procent wegzet als niet-indentificeerbaar of simpelweg niet interessant genoeg, blijft er 5 procent van meldingen die wél serieus zijn. Dan spreek je toch over vijfhonderd echte ufo’s. Maar voor alle duidelijkheid: het is vooral een hobby. Noem het vrijwilligerswerk, een soort van burgerinitiatief.’

Het ziet er anders ontzettend professioneel uit, met burgerinitiatief doe je het tekort.

‘Dat is echt te danken aan Alexander Griffioen, die is vormgever bij The Next Web en daar werken niet de minsten. Het moest zo zijn dat hij me in 2011 benaderde en vroeg of hij “mee mocht spelen”. Na goed overleg over hoe we het meldpunt naar een hoger niveau konden tillen, heeft hij gezorgd voor een superprofessionele upgrade van de site. Het is nu een overzichtelijk en open platform met allemaal handige gadgets en features.’

Jij was het meldpunt dus al eerder begonnen en je ging een soort partnerschap aan met Alex?

‘Ik was inderdaad al een jaar of vijf bezig en mensen wisten de website ook wel te vinden, maar ik zag mogelijkheden door zijn kennis van het maken van websites en het programmeren. Zo hebben we er een open platform van gemaakt waarbij mensen op elkaar kunnen reageren. We zijn immers maar met zijn tweeën en ondanks vele ervaringen met het ufofenomeen, kunnen we ook niet alles verklaren. Als bezoekers van de website dus hun kennis kunnen gebruiken om een ufo te identificeren, dan kan dat.’

Wat ik het meest professionele en kredietwaardige van jullie site vind, is juist dat er zoveel verklaard kan worden. Geen zweverige wishfull thinking, maar realistische content.

‘We zorgen ervoor dat de meldingen meteen te zien zijn en dat ze eventueel ook meteen verklaard kunnen worden. Of juist niet! En dat laatste is nog veel interessanter. Maar de waarheid moet zegevieren en dus is identificatie van een waarneming een belangrijk speerpunt.’

Als iets niet verklaard kan worden, dan zou je de zaak dus kunnen gaan onderzoeken. Doen jullie dat ook?

‘We doen wel degelijk onderzoek, alleen is dat vaak geen “veldonderzoek”. Het is meestal niet nodig, of zelfs onzinnig om naar iemand toe te gaan om uitgebreid onderzoek te doen. Daarnaast hebben we er met een fulltimebaan en een druk sociaal leven vaak geen tijd voor. Maar het mooie van zo’n open platform is dus dat iedereen toegang heeft tot de informatie en dus eventueel zelf kan onderzoeken of het gaat om iets verklaarbaars of onverklaarbaars.’

Je runt het meldpunt al vanaf 2005, dat is behoorlijk lang. Van welke melding heb je weleens gedacht: dit is the real deal?

‘Vaak genoeg. Nu schiet me weer een melding te binnen uit 2011 van een man uit het oosten van het land. Die vertelde dat hij met een vriend aan het vissen was, toen er over het water een lichtgevend object naderde en tot op enkele tientallen meters afstand stil bleef hangen. Ze bleven er als het ware gehypnotiseerd naar staren, totdat een van de twee voorstelde om een fototoestel te pakken. Op dat moment vielen ze in het gras, was de ufo weg en was het een uur later. Het bleef bij me hangen omdat ze de tijd kwijt waren en omdat de omschrijving van het object iets was dat ik nooit eerder had gehoord: een soort potlood met trapeziumvormen aan boven- en onderzijde.’

Je bent bezig met een documentaire over de ufo van Soesterberg, wat deed je besluiten om daarmee aan de slag te gaan?

‘Omdat het een van de grotere casussen in Nederland is geweest, en bovendien een massawaarneming van militairen, toch getrainde waarnemers. Overigens ben ik gaandeweg mijn research nog over veel meer en misschien wel interessantere incidenten in Nederland gestruikeld. Maar dit sluit aan bij het wereldwijde patroon van ufo’s die worden gezien op plekken waarvan wordt vermoed dat er kernwapens liggen. Bovendien is de grootte van het object fascinerend en het feit dat de getuigen niet of nauwelijks geluid hoorden.’

Alexander Griffioen

Waar komt je interesse voor het ufo-fenomeen vandaan?

‘Mijn vaders boekenkast stond vol met van die oude aliens-boeken, zoals de klassiekers van Erich von Däniken en werken over de Nazca-lijnen in Peru. Als 8-jarige sprak dat enorm tot mijn verbeelding. Ik denk dat daardoor de interesse is gewekt. Iets later kwamen The X-Files op tv, gevolgd door moois uit Hollywood in de jaren 90, zoals Men in Black en Independence Day. Dat was precies in de tijd dat een kneedbaar ventje zoals ik daar vatbaar voor was.’

Waarom besloot je Bram Roza te benaderen met het aanbod om hem te helpen met het ufomeldpunt?

‘De interesse voor ufo’s is onbewust door mijn vader aan mij doorgegeven. Dat maakte ook dat ik op het spoor kwam van het meldpunt dat Bram al vanaf 2005 in zijn eentje runde. Ik benaderde hem in 2011 omdat het me goed leek om er een open platform van te maken, waar meldingen voor iedereen inzichtelijk en bespreekbaar zijn, compleet met foto’s en filmpjes. Op die manier kan heel Nederland meedenken over een verklaring en zich verwonderen als die niet te vinden is. Het spreekt voor zich dat de expertise van alle Nederlanders bij elkaar tot meer en betere verklaringen leidt dan alleen de kennis van Bram en mijzelf. Mensen weten bijvoorbeeld niet dat als je tegen een lichtbron in fotografeert je een lens flare krijgt dat voor een lichtgevend object kan worden aangezien, of ze zijn niet bekend met de satelliettreintjes van Elon Musk. Onze community legt dat soort zaken graag uit.’

Wat was voor jou de meest opvallende melding?

‘Dat was vorig jaar, toen werd er een soort driehoekige vorm gemeld die allemaal knipperende lichtjes om zich heen had. Dat ding ging van Purmerend naar Heerhugowaard en toen via Amsterdam naar Lelystad. Dat zijn best afstanden, als je het rationaal moet verklaren kan je denken aan een led-vlieger of een hele grote groep drones, maar dat ding was immens groot en drones of vliegers leggen niet dat soort grote afstanden af. Dat konden we dus niet verklaren en nog steeds niet trouwens.’

Ook iets gezien dat te mooi was om waar te zijn?

‘Een cameraman van het programma Nederland van boven dacht een ufo haarscherp te hebben vastgelegd boven de Waddenzee. Hij had zelfs melding gedaan op het meldpunt, met broadcastkwaliteit videomateriaal. Het waren haarscherpe beelden van een donkere bol en het leek ook echt alsof het zo onder hun helikopter door schoot, maar kort daarna kwam er een reactie van een Fries die zei: “Hé, dat is mijn solar-balloon.” Te mooi om waar te zijn dus.’

Waar zien jullie de meeste ufo-activiteit als je kijkt naar de kaart op het meldpunt?

‘Tijdschrift Quest vroeg of we voor hen een kaart wilden maken van álle meldingen in Nederland, zodat zij daar een heatmap van konden genereren. Zonder dat te hebben geregisseerd, kwam daar toch weer Soesterberg als hotspot uit. Dat is rationeel niet te verklaren, maar het is op z’n minst opvallend.’

Ik heb ook jullie kaart bestudeerd en ik zag dat er zeker aanwijzingen zijn dat er een verhoogd aantal meldingen is rondom plekken waar er militaire luchthavens zijn en zeker ook de plekken waarvan we weten of vermoed wordt dat er kernwapens liggen.

‘Ja, er is een wereldwijd patroon te zien van verhoogde interesse van uap’s in het nucleaire arsenaal. We kennen vanwege de taalbarrière voornamelijk incidenten uit Amerika, maar we weten dat het in Rusland ook speelde, en waarschijnlijk nog steeds.’