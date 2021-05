Mental Theo: ‘Don Diablo is mega-, mega-, megagroot’

In vier minuten miljonair worden, hoe doe je zoiets?

Laat ons vooropstellen dat Don Diablo natuurlijk al lang en breed miljonair was. Het gemiddelde weeksalaris van een internationale top-dj bedraagt 571.000 euro en het vermogen van Diablo wordt geschat op 17 miljoen euro. Door het huzarenstukje dat hij onlangs leverde, mag hij een f linke smak doekoe aan zijn bankboekje toevoegen. In slechts vier minuten verkocht hij de film Destination Hexagonia van een digitaal concert voor 600 Ether, een digitale munteenheid. Dat is omgerekend zo’n 1,2 miljoen dollar. Het concert is verkocht als NFT, dat non-fungible token betekent: een uniek, onvervangbaar digitaal voorwerp. De koper krijgt de NFT in een handgemaakte doos met een harde schijf die dus de enige kopie bevat.

Als puber was ik een nerd, compleet met paardenstaart, maffe kleren en licht autistische trekjes

Hoe kan het dat Don Diablo zich zo onderscheidt van andere dj’s?

Een mogelijke verklaring daarvoor komt uit Drenthe, waar zijn moeder Babs een opmerkelijk verhaal vertelt. Ze had 41 jaar geleden pijn in haar zij, de huisarts vermoedde iets met de galblaas. Omdat ze over tijd was, liet ze een zwangerschapstest doen, die negatief was. Er konden dus röntgenfoto’s worden gemaakt van de pijnlijke zij. Een paar dagen later bleek dat ze toch zwanger was. Babs zegt: ‘Inmiddels ben ik ervan overtuigd dat de röntgenstralen Don juist een boost hebben gegeven. Hij schiet door het leven. Als klein kind maakte hij al veel herrie. Hij moest wel, om boven zijn twee oudere broers uit te komen. Schreeuwen dat hij deed, toen hij nog niet kon praten!’

Don is zo druk, ik kijk vaak op zijn website als ik wil weten waar op de wereld hij nou weer zit

Wat vindt Don Diablo van zichzelf?

‘Als puber was ik een nerd, compleet met paardenstaart, maffe kleren en licht autistische trekjes.’

Wat vinden wij van Don Diablo?

Hij heeft letterlijk een duveltje uit een doosje verkocht voor het demonische bedrag van 1,2 miljoen dollar.

Mental Theo collega

‘Don Diablo is in Azië mega-, mega-, mega-groot. Trouwens over de hele wereld doet hij het heel erg goed. Don is een creatieveling, altijd geweest. Hij onderscheidt zich als dj van iedereen. Zijn eigen kledingstijl, zijn muziekkeuze, zijn hele branding eromheen. Hij heeft een andere route bewandeld dan generatiegenoten als Afrojack, Hardwell en Armin van Buuren. Ik heb hem geregeld in mijn voorprogramma gehad, die man is een en al energie. Veel dj’s die ik ken zijn gewoon plaatjesdraaiers; Don heeft altijd iets aparts, wat niemand anders heeft. We hebben niet zo heel veel echte artiesten in Nederland. Hij is een echte. Met ’s werelds nummer één worden is hij volgens mij totaal niet bezig. Hij is al nummer één in wat hij doet! Hij heeft zijn fans, zijn boekers, zijn marketing. Don Diablo zit in een scene waarin respect en liefde voor muziek heel erg groot is. Martin Garrix en Hardwell zitten in een mega-commerciële scene. Het maakt niet uit of de plaat goed is, de mensen dansen toch wel. Maar die hele mooie scene, die kostbare scene, daar zit Don Diablo in en die heeft hij zelf gecreëerd. Als hij een concert geeft in China, kleedt het publiek zich als Don Diablo. Als mensen zo hard werken, dan gun ik ze gewoon alles.’

Hij is nummer één in wat hij doet

Victoria Koblenko ex-vriendin

‘De afgelopen acht jaar heb ik met Don niet meer het contact gehad, zoals ik het vroeger met hem had. Toen wij vrienden waren, was ik nooit zo into zijn muziek. Dat was niet echt mijn ding. Muziek was dus niet de reden van onze vriendschap, dat was wel bijzonder. Dat er destijds geruchten gingen dat wij een relatie hadden en dat er meer tussen ons zou zijn dan vriendschap? Ik ga daar niks over zeggen. De media hebben het nooit goed geraden met wie ik relaties had, en ik heb er nooit mee te koop gelopen. In een tijd waarin niks lijkt te kunnen op muziekgebied, maakt Don nu een enorme klapper. Dat zegt iets over zijn persoon en over zijn ondernemerschap.’

Zijn muziek was niet mijn ding

DJ Jean collega

‘Ik ben in een vergevorderd stadium om exact hetzelfde te doen als Don Diablo. Ik ben er totaal niet bekend mee, maar ik ben er voor benaderd. Ik hoop natuurlijk dat er ergens een rijke Chinees of Rus rondloopt die daar een smak geld voor over heeft. Ik heb door de jaren 90 een soort iconische status bereikt waarop ik tot in lengte van dagen kan teren. Don is zelf technisch erg onderlegd om zijn product een extra twist te geven door het helemaal te customizen. Ik heb met veel verbazing gelezen hoeveel geld daarin omgaat. Don maakte op mij altijd al de indruk dat hij niet op zijn achterhoofd is gevallen. Hij heeft heel vaak in mijn voorprogramma gestaan. De laatste keer was in de PowerZone in Amsterdam, toen de clubscene al een beetje aan het instorten was, een jaar of zeven, acht geleden. Hij lag daar te zingen op de bar terwijl hij aan het draaien was. Don stond toen voor 600 euro te draaien en zag zijn boekingen en gages dalen. Ik ken hem dus uit de tijd dat zijn carrière bergafwaarts ging. Hij had toen al een rockstar-achtig voorkomen. In Nederland viel niet zoveel geld meer te halen en internationaal succes had hij toen totaal niet. Tot mijn grote verbazing lukte dat hem daarna in no time wél. Hij is binnen een paar jaar zó groot geworden en ging zó hard dat ik echt op mijn achterhoofd zat te krabben. Ik zag hem continu in de top-10 van Beatport staan, dat is ’s werelds belangrijkste dj downloadportal. Ik dacht: what the fúck is hier aan de hand? Ook steeg hij ineens snel in de DJ Mag Top-100. Ik dacht: fúck, hoe slim is die gast dat hij dat óók voor elkaar krijgt? Dat heeft niks met kwaliteit van draaien te maken, maar met slimmigheid en marketing. Hij heeft het mooi geflikt allemaal.’

Ik ken hem uit de tijd dat zijn carrière bergafwaarts ging