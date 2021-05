Wie denk Albert Verlinde wel dat hij is?

Hoe zal Albert Verlinde terugkijken op die eerste zestig jaar van zijn leven?

Ongetwijfeld trots en tevreden. En dat mag ook. Als presentator van Showtime in 1992 was hij de pionier van roddelrubrieken op tv. Hij maakte dat genre groot via RTL Boulevard en klust nu nog steeds bij als roddelkoning bij Shownieuws. Op theatergebied produceerde hij met zijn eigen bedrijf V&V Entertainment mooie musicals, waarna hij als managing director bij Stage Entertainment nog veel meer theaterproducties tot een hoog Hollands niveau bracht. Sinds kort zit hij namens de VVD in de politiek als raadslid in de gemeente Vught. Het voert te ver om te stellen dat alles in goud verandert wat hij aanraakt, maar Verlinde vierde meer successen dan dat hij tegenslagen te verwerken kreeg. Grote persoonlijke schandalen bleven uit; alleen zijn voormalige partner Onno Hoes werd betrapt toen die met een veel jongere jongeman in het openbaar zat te flikflooien.

Zestig kaarsjes uitblazen, dat hoefde Verlinde vast niet alleen te doen?

Waarschijnlijk wel. Hoewel hij niet officieel is gescheiden van Hoes, maakten de twee zeven jaar geleden bekend uit elkaar te gaan. Verlinde houdt zijn huidige liefdesleven angstvallig privé. Door corona mag hij sowieso maar één persoon thuis ontvangen, maar wie dat geweest zal zijn? In elk geval niet Connie Witteman, Robert Jensen, Sylvana Simons, Sophie Hilbrand en Patty Brard. Hij wilde buurvrouw Witteman zelfs door het trappenhuis trekken toen ze vorig jaar opperde dat de landsgrenzen maar dicht moesten vanwege corona.

Wat vindt Albert Verlinde van zichzelf?

‘Ik wil inspireren. Dat vind ik het allerbelangrijkste wat er is. Ik wil met mijn voeten in de klei en met mijn hoofd in de wolken.’

Wat vinden wij van Albert Verlinde?

Artiesten over wie Verlinde geheimen onthulde, zien hem het liefst met zijn hoofd in de klei en met zijn voeten in de wolken.

MARLEEN VAN DER LOO musicalartiest

‘Ik ken Albert al zo’n twintig jaar en heb in twee producties van hem gestaan. Ik kende Albert al van RTL Boulevard voordat hij mijn werkgever werd. Hij heeft me verrast op het gebied van betrouwbaarheid, want hij weet dingen over mij die niemand anders weet. Bijvoorbeeld toen mijn man Jeroen Phaff en ik probeerden in verwachting te raken. Dat was een heel traject en Albert heeft het keurig stil gehouden. Ook toen hij als eerste wist dat ik in verwachting was; hij heeft me altijd een integer en discreet gevoel gegeven. Sommige musicalartiesten vonden zijn dubbelrol soms wel lastig, dat hij aanschoof bij roddelprogramma’s en tegelijk hun baas was. Ik heb er nooit problemen mee gehad. Dat hij de politiek in is gedoken, vind ik wel bij hem passen. In ieder geval op gemeentelijk niveau. Of ik hem in Den Haag zie? Albert in de Tweede Kamer? Dat weet ik niet. Ik vind hem zo kwetsbaar; het is een gevoelige man. Hij is een theatermens en theatermensen lopen rond met een open hartje. Ik denk dat daar in Den Haag geen plek voor is.’

WINSTON GERSCHTANOWITZ vriend

‘Albert is dé encyclopedie van de entertainmentwereld met de grootste Rolodex van iedereen. Bij RTL Boulevard waren we een bevriend duo dat elke dag op tv was. We hebben samen meer dan tweeduizend afleveringen gemaakt. We waren een ijzersterke formatie, hadden elke dag plezier.’

JAN PAPARAZZI plaaggeest

‘Het klopt dat er een soort voortdurende strijd woekerde tussen Robert Jensen en mij aan de ene kant en Albert Verlinde aan de andere kant. We namen hem in onze tv- en radioprogramma’s nog weleens op de hak. Toen RTL Boulevard twintig jaar geleden superhot was en Albert daarmee ook, hebben we dat programma eens geïmiteerd in onze eigen tv-show. Robert speelde Beau van Erven Dorens, ik was Albert. Die vond dat niet zo leuk. Het is natuurlijk een bekende kwaal bij bekende mensen, dat ze wel kunnen uitdelen, maar slecht kunnen incasseren. Robert bedacht in die periode van onze doorgaande twist de bijnaam Kwalbert Verlinke, wat natuurlijk een uitstekende bijnaam was. Ik heb Albert een aantal keren ontmoet, ook jaren ná die strijd die gaande was via radio en tv. Dat ging allemaal in goede harmonie. Hij informeerde vriendelijk hoe het met me ging en waar ik druk mee was. Ik hoefde niet te bukken voor rondvliegende kogels. Of Robert en Albert ook zulke goede gesprekken hebben gehad? Dat denk ik niet. Het zijn beiden wat dezelfde types, die allebei boven op de apenrots willen zitten.’

BERNARD GOOVAERTS gedupeerde muzikant

‘Sinds 1995 speelde ik als toetsenist in het orkest van talloze hitmusicals, waaronder The Bodyguard, The Lion King, Chicago en Evita. Drie jaar geleden wilde musicalbedrijf Stage Entertainment, waar Albert Verlinde directeur was, van me af. Ze lieten me expres zakken voor audities omdat ze vaste muzikanten wilden inruilen voor flexkrachten. Diverse collega’s trof hetzelfde lot. Ze hebben eerst via het UWV geprobeerd om van me af te komen, maar dat is mislukt op valse gronden. Toen hebben ze de zaak voor de rechter gehaald, misschien dachten ze dat ik dan zou afhaken. Het is raar gegaan, mijn advocaat vond het zeer ongebruikelijk. Het weinige contact dat ik met Verlinde had, was vriendelijk. Vergeleken met Joop van den Ende, vond ik dat hij meer zijn waardering uitte voor het orkest. Eerst vond ik hem nog een sympathieke man, maar het verbaasde me wat er daarna gebeurde. Toen mijn advocaat hem benaderde voor een persoonlijk gesprek met mij om te proberen eruit te komen, liet hij niks van zich horen. Dat vond ik heel vreemd en ook erg jammer.’