Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Ook deze woensdag is het weer Nieuwe Revu-dag en dat betekent een gloednieuwe 19e editie met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier, gewoon online.

Vergeten oorlog

Al meer dan drie jaar probeert het Myanmarese volk door middel van gewapend verzet de militaire dictatuur ten val te brengen. En ze zijn succesvol, want volgens de laatste schattingen is de helft van het land al bevrijd. Nieuwe Revu zocht de leden van het verzet op in Karenni, een grensregio waar een totale overwinning op het regime volgens de verzetsstrijders een kwestie van tijd is.

Trouw aan het Kremlin

Ondanks oorlog, repressie en sancties zijn er nog steeds Nederlanders die de voorkeur geven aan een leven in Rusland. Wie zijn deze mensen en wat is hun achtergrond? 'Het is supertriest dat het Oekraïnse leger de eigen bevolking bombardeert. Al acht jaar lang.'

De wegen van Wilders

Daar stond ie weer in de spotlights: onze Geert Wilders op een conferentie in Boedapest. Omringd door ‘geloofsgenoten’ als Viktor Orbán en Eva Vlaardingerbroek. En van dit oer-rechtse geluid werd linksdenkend Nederland weer onpasselijk. Onze columnist en opiniemaker Bart Nijman vond er ook wat van. ‘De uitersten lijken het best te gedijen door een diametraal vijandsbeeld te boetseren van hun ideologische opponenten.’

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier.

Rutger Bregman: 'Ik ben schaamteloos ambitieus'

In zijn nieuwe boek Morele ambitie richt bestsellerauteur Rutger Bregman (36) zijn pijlen op jonge, slimme professionals op de Zuidas. Zij moeten hun talent niet langer verspillen aan bullshitbanen, maar iets goeds doen voor het maatschappelijk welzijn. Dat hoeven ze niet op eigen kracht te bewerkstelligen, want ze krijgen daarbij alle hulp. Van de School for Moral Ambition, in het leven geroepen door - hoe kan het ook anders - Rutger Bregman.

Helpende hand

Valerij (30), zijn vrouw Veronika (25) en hun jongste dochter Oleksandra (2) bezoeken het monument voorde gevallenen op het Onafhankelijkheidsplein van Kiev. Ondankszijn enorme offer mag Valerij nog van geluk spreken: volgens een zeer conservatieve schatting hebben ruim 30.000 van zijn kameraden inmiddels het leven gelaten in de strijd tegen de Russische agressor.