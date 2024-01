4 x 20 jaar geleden: het anti-marihuana-project 'Reefer Madness' dat uitgroeide tot cultfilm

Vandaag is het 4/20 (20 april, volgens de Amerikaanse notatie), de dag waarop cannabisconnaisseurs wereldwijd, en vooral in Amerika, een lekker jointje opsteken. Lees hier meer over de oorsprong van de dag.

Maar men ging natuurlijk lang niet altijd zo relaxt om met het plantje. Tachtig jaar geleden, in 1936, werd Reefer Madness, ook bekend als The Burning Question en Assassin of Youth, gefilmd als waarschuwing voor de jeugd. De film werd gefinancierd door een Amerikaanse Christelijke organisatie en moest de gevaren van marihuana laten zien. Maar de film werd nog voor release opgekocht en opnieuw in elkaar gezet als exploitatiefilm.

Veertig jaar lang verdween de film een beetje onder de radar, tot hij in de jaren zeventig werd herontdekt. Tegenwoordig is Reefer Madness een ware cultfilm en wordt 'ie door critici gezien als de eerste film die populair werd als ‘goede slechte film’. Een voorloper van The Room dus.

Met een vintage film over de gevaren van wiet komen uiteraard ook goede vintage filmposters. Hierbij een selectie. Scroll naar beneden om de complete film of alleen de trailer te bekijken.

De complete film

https://www.youtube.com/watch?v=ATAd4YUBrAE

De Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=sbjHOBJzhb0