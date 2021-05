‘Zijn de boze FvD-fans vergeten dat Hiddema ooit de weduwe Rost van Tonningen bijstond?’

‘Pedo-activist Nelson M. gearresteerd, Theo Hiddema is nieuwe advocaat,’ kopt de site van RTL Nieuws en ik denk: da’s tweemaal prachtig mooi. 1) Prachtig mooi dat iemand die verdacht wordt van het bezit van kinderporno is opgepakt en 2) prachtig mooi dat Theo Hiddema z’n raadsman is, want hoe meer die ouwe dandy zich met zijn professie als pleitbezorger bezighoudt, hoe minder tijd hij overhoudt voor die rare FvD-hobby van ’m.

Na een rondje voxpop peilen op de sociale media kom ik tot de conclusie dat een aanzienlijk deel van de FvD-achterban het wat betreft dat dubbel prachtig mooi – surprise, surprise – niet met mij eens is: ‘Wat bezield (sic) Hiddema?’ ‘Welke rechtgeaarde advocaat gaat een pedofiel bijstaan??????’ ‘Hiermee link je #fvd aan #pedofilie!’ ‘Theo Hiddema is dood in mijn ogen!’ Dat werk.

Ik weet ook wel dat de naam Forum voor Democratie net zomin op een forum voor democratie slaat als het woord gordijnroede op een zak spliterwten, maar deze lieden houden niet eens de schijn op. Een democratie is immers niks waard zonder onafhankelijke rechtspraak, het principe dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen en dat iedereen – hoe ranzig de veronderstelde misdaden van de verdachte ook moge zijn – recht heeft op een advocaat.

Maar nee, rechtsstaat schmechtsstaat, denken de FvD-/QAnon-wappies die geloven dat de aarde overspoeld wordt door babystelende, kinderverkrachtende lizard people from outer space. Ook het geval stop-making-stupid-people-famous Henk Bres hecht weinig waarde aan pietluttigheden als een eerlijk proces en weet wel hoe hij ‘kleuterneuker’ Nelson M. zou aanpakken: ‘Zoals in de woestijn wat ze met kamelen doen. Twee stenen en zijn ballûh pletten #zwaaraanpakkendatvullus.’ We hoeven duidelijk niet een jihad van moslimextremisten te verliezen om hier de sharia ingevoerd te krijgen.

En dat Hiddema in de rechtszaal ook types verdedigt die op z’n zachtst gezegd niet helemaal zuiver op de graat zijn, mag toch geen verrassing heten? Of zijn de selectief verontwaardigde Forum-fans vergeten dat hij in de 80’s de weduwe Rost van Tonningen juridisch bijstond? Haar nazi-gedachtegoed was minstens net zo walgelijk als het goedpraten van seks met minderjarigen. Ja, of je vindt het ontkennen van (en in Florries geval zelfs indirect bijdragen aan) de Holocaust – waarin toch ook zo’n anderhalf miljoen kinderen zijn vermoord – niet zum kotzen.

Maar zelfs zij verdiende het om door een advocaat verdedigd te worden, hoe verachtelijk ze ook was. Nederland is tenslotte geen fascistische staat, zoals Rost van Tonningen het zelf wel het liefst gezien had – zij het waarschijnlijk op een andere manier. In die rechtszaak om het behoud van haar door de staat verstrekte weduwepensioen deed Theo het trouwens prima, want ze won, volgens de wetten die voor iedereen gelden. Misschien niet leuk als je de verdachte een misselijkmakend mens vindt, maar wel goed voor de democratische rechtsstaat.