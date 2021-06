‘Het virus kan volgens corona-adviseur Fauci dus toch uit dat lab gelekt zijn’

Ockhams scheermes. Zo heet de stelling dat je eerst kijkt naar de meest voor de hand liggende verklaring. Als je sleutels kwijt zijn, zou het kunnen dat buitenaardse wezens ze hebben meegenomen voor nader onderzoek, maar hoogstwaarschijnlijk ben je zelf vergeten waar ze lagen.

Dus als een virus voor het eerst wordt aangetroffen in een stad vlak bij een lab waar dergelijke virussen worden onderzocht, dan pas je Ockhams scheermes toe. Helemaal als dat land ook nog eens onderzoek naar de herkomst dwarsboomt. Natuurlijk kan het virus dan nog steeds van een markt komen, of via ingevroren voedsel zijn ingevlogen, maar eerst kijk je naar de meest voor de hand liggende verklaring.

Nou wil ik niet meer voer geven voor mafkezen en complotdenkers die met een raketwerper op virologen jagen. De reden dat ik hierover begin, is dat dit een dagelijks punt van discussie is geworden hier in de VS. Dokter Fauci, de Amerikaanse Jaap van Dissel, stelde een jaar geleden dat de manier waarop het coronavirus zich had ontwikkeld, onweerlegbaar wees op afkomst uit de natuur. Media publiceerden vervolgens vol ironie over Trumps bewering dat het virus mogelijk uit het lab kwam. CNN: ‘...dit is simpelweg het meest recente voorbeeld dat Trump de werkelijkheid ombuigt’ etc. etc.

Maar nu zegt Fauci dat toch geen enkele mogelijkheid moet worden uitgesloten. Daardoor worden zelfs factchecks over dit onderwerp herzien: het virus kan dus toch uit dat lab gelekt zijn. De conservatieve nieuwszenders schreeuwen hun gelijk uiteraard van de daken.

Daarnaast zouden de VS ook nog eens indirect onderzoek in Wuhan hebben gefinancierd, waar ook een vreemd verhaal omheen hangt. Zo vertelt Peter Daszak – van de organisatie die de subsidie ontving – in een interview vlak voor de pandemie hoe eenvoudig coronavirussen te manipuleren zijn in een laboratorium via die spike-eiwitten waarmee ze zich binden. Dat is dezelfde Daszak die in het WHO-team met Marion Koopmans naar Wuhan afreisde en een rapport opstelde waarin de lab-theorie naar de prullenbak werd verwezen, omdat het te onwaarschijnlijk zou zijn. Een opmerkelijke conclusie, vond zelfs de baas van de WHO. Die zei gelijk dat de lab-theorie toch maar wel onderzocht moet worden.

Het probleem met de tribale politiek hier in de VS is dat soms voorstellen en ideeën worden geridiculiseerd omdat ze zijn geuit door de andere kant. Erg zonde, want in dit geval was dat het moment om onderzoek naar het lab af te dwingen, voordat potentieel bewijsmateriaal kon verdwijnen. Want als dit virus uit een lab komt, dan moet daar iets mee. Al is het alleen het instellen van strengere regels of een voorlopig verbod op zulk onderzoek. Voordat we straks weer collectief twee jaar lang binnen zitten. En daar heb ik dus echt geen zin in.