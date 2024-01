Bij de koffie: 'beest' verslindt IS-strijders, Jamaica bevestigt vooroordelen en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Liverpool verslaat Borussia Dortmund in zinderende kwartfinale

Video: alle doelpunten van het spektakelstuk tussen Liverpool en Borussia Dortmund op Anfield. #livdor https://t.co/g4ipjBE7LS — FCUpdate.nl (@FCUpdate_nl) 15 april 2016

Liverpool heeft gisteravond op spectaculaire wijze de halve finales van de Europa League bereikt. De ploeg van Jürgen Klopp kwam in de return tegen Borussia Dortmund op Anfield terug van een 3-1 achterstand en zegevierde uiteindelijk met 4-3. Het winnende doelpunt werd pas in blessuretijd gescoord. In Dortmund werd het vorige week 1-1.

Noord-Koreaanse raketlancering mislukt

North Korea launch on founding leader's birthday appears to have failed https://t.co/tCdCwq5W5S pic.twitter.com/Ry5DOrXjPg — CBC News (@CBCNews) 15 april 2016

Volgens inlichtingenrapporten ging het om testvluchten van de Musudan, een raket met een geschat bereik van tussen de 2.500 tot 4. 000 kilometer, waarmee Noord-Korea onder meer de Filippijnen en India zou kunnen beschieten. De raketten zouden gelanceerd worden ter ere van de verjaardag van Kim Il-Sung, de opa van de huidige dictator Kim Jong-un, die volgens de staatsreligie onsterfelijk is. Wat zal hij teleurgesteld zijn. In 2012 ging het ook al mis met een langeafstandsraket op zijn verjaardag.

Jamaica wil koningin afschaffen en wiet aanschaffen

Jamaica weighs replacing Queen Elizabeth, making the island a republic, and legalizing pot https://t.co/iORo1YyDSG pic.twitter.com/KPekc96nko — Bloomberg (@business) 14 april 2016

In Jamaica is men druk bezig de grondwet te heroverwegen. Op het verlanglijstje staat onder meer het vervangen van Elizabeth II voor een president en het legaliseren van wiet. Ook is er een voorstel om vaste verkiezingsdata in te stellen en een onafhankelijke anticorruptiecommissie op te zetten.

‘Beest’ verslindt IS-strijders in Irak

'The Beast' gobbling up IS fighters in Iraq: US https://t.co/B4LXNOQZwC pic.twitter.com/x8QfRL0sZx — FRANCE 24 (@FRANCE24) 13 april 2016

Een M-1 Abrams tank van het Irakese leger, bijgenaamd ‘Het Beest’ speelt een grote rol in het terugdrijven van de Islamitische Staat rond de Irakese stad Hit, aldus een woordvoerder van het Pentagon. “De tank is een beetje een volksheld hier in Irak. Deze M-1 rijdt rond de stad en slaat gaten in de verdediging van de vijand. Crazy.”