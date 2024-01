Het scorende decolleté van Lucille en 6 andere topfeiten over LINGO

Prijs de Heer, Lingo komt wellicht terug op de buis. Mét good old Lucille Werner. Op de tv-beurs in Cannes gaat het hardnekkige gerucht dat SBS6 nieuw leven wil blazen in het roemruchte woordspelletje.

7 feiten over het programma.

2...

263.000...

https://www.youtube.com/watch?v=m1Y-o03x2ew

...kijkers slechts zagen de allerlaatste Lingo op donderdag 2 oktober 2014. De verhuizing van NPO1 (waar het spelletje 800.000 kijkers trok) naar NPO2 en te weinig jonge kijkers deden het spelletje de das om.

2.043...

...afleveringen presenteerde François Boulangé (die dus helemaal niet Frans Bakker heet) tussen 1993 en 2000. Robert ten Brink deed er 213 (1989-1992), Nance 1.164 (2000-2005) en Lucille Werner bijna 2.000.

5 jaar en 1 maand...

https://www.youtube.com/watch?v=CaqgrsUEoI4

...geleden werd kandidaat Laurens een viral hit toen hij cumshot spelde. Hij had het in het woordenboek zien staan en had geen idee wat het was (vandaar dat hij het verkeerd uitsprak als cums-hot).

8...

1...

https://www.youtube.com/watch?v=WjvgH8yU7Aw

...diep decolleté van Lucille was er nodig om Lingo een kijkcijferrecord in de leeftijdscategorie 13-19 jaar te bezorgen. Het lage shirtje was in 2006 een keiharde eis van Robert Jensen om mee te doen als kandidaat.

150...

...euro per stuk kostten de nieuwe rode en groene ballen. Een bedrijf in Amerika maakte ze omdat de oude na verloop van tijd smerig werden en het cijfertje eraf sleet.