‘Keuze genoeg voor een anti-Orbán-plan, maar ik denk niet dat het ervan komt’

Omdat Oranje komende zondag in Hongarije tegen Duitsland, Portugal of Frankrijk speelt en dus kansloos is voor een vervolg, kan het mooi haar energie steken in een andere missie: despoot Viktor Orbán duidelijk maken dat zijn beleid van haatzaaien en mensen afwijzen vanwege hun geaardheid verwerpelijk is. Voor deze van antidiscriminatoire gevoelens overlopende spelersgroep (remember de actie ‘racisme, dan voetballen we niet’, het gezamenlijke fotomoment van Frenkie de Jong met Georginio Wijnaldum en de boycot van Voetbal Inside) ligt dus een uitgelezen kans om een statement te maken, alleen hoe gaan ze dat aanpakken?

Uiteraard is onze van daadkracht overlopende voetbalbond achter de schermen al druk bezig met een plan van aanpak. De KNVB wist al tien dagen van tevoren dat haar vlaggenschip in Boedapest zou gaan aantreden, dus tijd zat om een doortimmerd actieplan te maken. Onderstaande tips zijn dus in principe overbodig, maar goed, je weet het natuurlijk maar nooit. Misschien leeft het bij de spelersgroep en de -staf toch wat minder omdat er in hun gelederen niemand rondloopt die bijvoorbeeld op mannen valt, onlangs nog van sekse is veranderd of als non-binaire met ‘hen’ wil worden aangesproken.

Ook wordt de bondscoach niet graag herinnerd aan zijn uitspraak dat homo’s per saldo ‘a-sportief zijn’ en er een bepaalde motoriek op nahouden waardoor ze ongeschikt zouden zijn voor topvoetbal. Dus eigenlijk heel geschikt voor dit Oranje, maar dit geheel terzijde. Nu kan hij deze onzinnige uitspraken in één klap goedmaken met een doordacht anti-Orbán-plan.

Laat de KNVB eerst eens de eigenaar traceren van het reclamevliegtuigje dat geregeld boven het trainingsveld vliegt. Voor een paar centen extra, de bond is vanwege de prestaties op dit EK al een kleine 16 miljoen euro rijker, zal deze persoon wel genegen zijn om een stuk oostelijker dan Zeist een tochtje te maken en wel boven het Ferenc Puskas-stadion in Boedapest. Een Duitse tiener zette zijn Cessna ooit neer op het Rode Plein, dan moet dit voor elke amateurvlieger een koud kunstje zijn.

Moeten we nog wel even een geinig tekstje bedenken voor achter het vliegtuigje, iets in de trant van ‘Viktor Orbán is homo’, want erger schijn je zo’n machomannetje niet te kunnen raken. En de tekst zingt ook lekker weg voor het Oranje-legioen (die op het EK van 2008 op deze wijze de strapatsen van Luca Toni vocaal begeleidde) waarvan je verder niet al te veel ondersteuning hoeft te verwachten. De meeste van hen kunnen amper het alfabet spellen, laat staan dat ze de letters l, g, b, t, q, i en a plus + in de juiste volgorde kunnen zetten.

Mocht Oranje tegen Portugal spelen, dan zou bijvoorbeeld Matthijs de Ligt vriendelijk aan zijn Juve-teamgenoot Cristiano Ronaldo kunnen vragen om tijdens de afsluitende persconferentie in plaats van hypocriet wat colaflesjes uit beeld te zetten – van de frisdrankfirma die hem ooit vorstelijk betaalde voor een commercial – eens de handel en wandel van meneertje Orbán aan de kaak te stellen of nog beter: live uit de kast te komen, maar ja, dat zal wel net te ver gaan.

Wat er verder nog kan? Misschien niet bijster origineel, maar iemand vlak voor de wedstrijd à la Greenpeace aan een regenboogvalscherm laten landen rond de middenstip is natuurlijk een serieuze optie, of als Orbán aanwezig is met de benen recht vooruit het ereterras op, wel even oppassen voor onze eigen afvaardiging, natuurlijk. Ook qua outfit moet er iets te bedenken zijn. Regenboogsokken dan wel -broek, of een shirt dat grotendeels oranje is, maar verder ook subtiel de overige regenboogkleuren bevat.

Afijn, keuze genoeg voor een groots opgezet anti-Orbán-plan, maar ik denk niet dat het ervan komt. We mogen al blij zijn als Georginio Wijnaldum net als zijn Duitse collega een speciale aanvoerdersband om zijn arm doet. Eén tip: trek ’m dan niet zoals Manuel Neuer deed ondersteboven aan. Of we meer mogen verwachten van deze spelersgroep? Je hoort het de bondscoach al verzuchten: ‘De focus moet wel op voetbal blijven.’ Maar ja, dat doen ze ook al niet.