Man gearresteerd voor poging tot moord op belangrijke MH17-onderzoeker

De Oekraïense politie heeft een man gearresteerd op verdenking van een poging tot het liquideren van Oleksandr Roevin (onderstaande foto), een van de belangrijkste forensisch experts van het land. Hij leidt nog steeds het MH17-onderzoek.

Roevin werd vorig jaar november al in zijn been geschoten. De verdachte van die aanslag is nu gearresteerd. Het Oekraïense Openbaar Ministerie zegt in een persbericht dat ervan uit wordt gegaan dat de aanslag te maken had met het MH17-onderzoek.

In het rapport, waarvan Roevin auteur was, wordt gesteld dat het vliegtuig door een Russische BUK-raket uit de lucht is gehaald. Het onderzoek is nog lopende, vermoedelijk worden er nog voor de zomer meer feiten over de aanslag onthuld.