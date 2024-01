Bedenker The Wire is bezig met tv-serie over de Spaanse burgeroorlog

David Simons, bedenker van de Amerikaanse hitserie The Wire, is bezig met een tv-serie over het vreemdelingenlegioen dat tegen Franco vocht tijdens de Spaanse Burgeroorlog. Dat vertelde hij tijdens het festival Serializados in Barcelona.

“Ik probeer op dit moment op alle manieren Amerikaanse producers enthousiast te krijgen over het verhaal van de Abraham Lincoln Brigade. En dat is nog niet zo makkelijk", aldus Simons tegen de aanwezige journalisten.

De Abraham Lincoln Brigade (foto) bestond uit ongeveer 2.800 Amerikaanse vrijwilligers die van 1936 tot 1939 tegen het Spaanse fascisme vochten.

Eerder vertelde Simon al over zijn fascinatie voor dit onderwerp tegen Rolling Stone. “Er was sprake van een morele keuze en er werd van iedereen geëist hun ideologie achter zich te laten. Het legioen is onderbelicht in de Amerikaanse geschiedenis.”

The Deuce

De filmmaker behandelt vaker politiek beladen thema’s. Hij werd natuurlijk bekend met het succes van The Wire, over de Amerikaanse War on Drugs, maar werkte ook aan series als Show Me a Hero, over sociale woningbouw, en Generation Kill, over reporter Evan Wright tijdens de Irak-oorlog.

Wanneer hij daadwerkelijk aan de serie over de Spaanse Burgeroorlog begint is nog niet bekend. Voorlopig is hij nog bezig met de miniserie The Deuce, waarin Amerikaanse porno in de jaren ’70 en ’80 centraal staat. The Deuce wordt in 2017 uitgezonden.