Overschatte mensen: Adolf Hitler

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis. Vandaag: Adolf Hitler.

En die koekenbakker durfde zich de opperbevelhebber van een leger te noemen! Zonder de hulp van Himmler, Heydrich, Goering, Canaris en Rommel had hij nog niet eens een jood kunnen raken met een waterpistooltje. Eerst mislukte hij als schilder (‘Maler’), zodat hij zich van kant (‘Kant’) wilde maken. Maar van Gustav Mahler en Immanuel Kant had hij natuurlijk geen kaas gegeten, de cultuurbarbaar. Wie vond hij dan wel leuk? Mickey Mouse, Marlene Dietrich en Wagner, zelf ook drie losers van de bovenste plank. In de Eerste Wereldoorlog was Hitler weliswaar onder de wapenen geweest, maar hij had het niet verder geschopt dan korporaal, een rang die alleen boven die van de gewone soldaat reikt. Korporaals zijn de sukkels van het leger en wie ooit korporaal is geweest en niet hoger is geraakt, zal hierover voor de rest van z’n leven gefrustreerd zijn en die frustraties botvieren op andere mensen, en we kunnen over Hitler gerust zeggen dat frustraties afreageren op andere mensen later wel degelijk z’n core business is geworden.

Wat het meeste aan hem tegenvalt is z’n vrouwenkeuze. Eerst legde hij het aan met z’n eigen nicht, wat heel vies is (ze pleegde dan ook zelfmoord), en later met Eva Braun, die op authentieke filmpjes uit die tijd een verschrikkelijk takkewijf blijkt, met een bakkes om zoutzuur op uit te testen, en overduidelijk met het IQ van een lege melkfles, en aan een vrouw kun je afmeten wat een type haar man is, zodat we aan Eva Braun kunnen afmeten dat Hitler een type is dat ten eerste geen bal verstand heeft van vrouwen, en ten tweede, net als die vrouwen een seksuele uitstraling heeft die moet onderdoen voor die van een door een Volkswagen overreden veldmuis.

Hitler had uiteraard geen gevoel voor humor, en iedereen die in z’n nabijheid een mop durfde te vertellen, een practical joke probeerde uit te halen (bijvoorbeeld de bunker van Hitler vol leggen met scheetkussens), of een grappig raadseltje te berde bracht, werd meteen naar Dachau afgevoerd.

Maar vooral was Hitler een slechte militaire strateeg. Wie komt ooit op het idee om z’n soldaten in de winter in Rusland te gaan laten vechten zonder dat ze vooraf een flanellen onderhemdje, een gevoerde jas en oorkleppen uitgedeeld krijgen? En wie staat een oneindige vloot van de vijand toe om de Normandische kusten te bereiken? En wie stuurt z’n leger naar het zuiden van België voor het Ardennenoffensief, terwijl we toch al eeuwenlang weten dat er in het zuiden van België, en dan met name in de Ardennen, eigenlijk geen reet te beleven valt?

Nee, die Hitler was een mislukkeling op alle gebieden, en alleen al het opschrijven van z’n naam geeft me de kriebels. Weg met die lelijke mof!

