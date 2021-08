'Je bent te druk bezig met het retweeten van de wappie hashtag The Great Reset'

Beste Thierry Baudet,

De laatste verkiezingen, die voor de Tweede Kamer, hebben nog steeds geen kabinet opgeleverd, maar de volgende verkiezingen komen er alweer aan. In maart, om precies te zijn, voor de gemeenteraad. Maar niet in heel Nederland: in een paar plaatsen zijn al in november van dit jaar verkiezingen, vanwege herindelingen. In een filmpje van een minuut riep je deze week mensen daar op zich aan te melden om actief te worden in de gemeenteraad. ‘Meld u aan als volksvertegenwoordiger,’ meldt jullie site, en in het filmpje heb je het over de taken van die nieuwe FvD-parlementariërs: ‘met alternatieven komen’ en ‘mensen verbinden’. Eigenlijk alles wat je in de Kamer niet doet, als je er al bent. Je hebt het ook over het belang van die gemeenten; die hebben een belangrijke rol in ‘coronaplannen’, de ‘vaccinaties’ en ‘de lockdowns’. Allemaal zaken waar gemeenten níét over gaan. Maar goed, weten die nieuwe volksvertegenwoordigers veel. Die melden zich nu in augustus aan, en zitten met wat pech in november al in een gemeenteraad.

The Post Online-journalist Chris Aalberts, die een boek over je partij schreef, houdt nauwgezet bij hoeveel Statenleden de vorige keer voor FvD werden gekozen, en nu nog namens Forum in het provinciale parlement zitten. Of de lijst vooral lachwekkend of beschamend is hangt waarschijnlijk vooral af van de hoeveelheid galgenhumor van de lezer, maar feit is: van de 86 gekozen FvD-Statenleden zijn er nu nog 28 FvD-Statenlid. Dat is 32 procent, een nog lager percentage dan het aantal gekozen FvD-Kamerleden (acht) dat nu nog FvD-Kamerlid is (vijf): 62 procent. Je zou denken: als je tot nu zo hondsberoerd bent in het opbouwen van een partij, past iets meer zorgvuldigheid in het vervolg ervan, voor je dit jaar enkele gemeenteraden opzadelt met parlementair brandhout.

Maar je hebt geen tijd voor die overwegingen. Je bent te druk met het retweeten van mensen die stellen dat ‘de media verzwijgen’ dat in Parijs werd gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen (stond in alle kranten), met het aanprijzen van je eigen aanstaande munt de ‘forumcoin’ (voor jou hopelijk minder inflatiegevoelig dan je eigen gezag), met het retweeten van de krankzinnige gek Robert Jensen, met de wappie-hashtag The Great Reset en met het aanvallen van de ‘doorzichtige propaganda’ van het KNMI. Want het weer verandert niet, vraag maar in Valkenburg. Opvallend vaak retweet je Gideon van Meijeren, je nieuwe wonderboy, het kakelverse uilskuiken van Minerva. Soms schrijf je nog een essay. In het laatste werp je de vraag op: ‘Ben ik geradicaliseerd?’ Want dat zegt ‘men’. Je geeft ook het verrassende antwoord: ‘Ikzelf herken me daar totaal niet in.’ Om vervolgens uit te leggen dat covid-19 vergelijkbaar is met een griep, en dat de werking van vaccins niet is bewezen. Ik ben niet gek, men is een vliegtuig.

En opgestookt door al dit kwaadaardige, feitenvrije cynisme komen dan dit jaar alweer een paar nuttige idioten onvoorbereid de lokale democratie binnenvliegen, om vervolgens af te haken, met een paar onbruikbare forumcoins op zak.