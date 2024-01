Winnaar en verliezer van de dag: Gerard Spong vs. Jan 'kutje' Kooijman

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Gerard Spong

Advocaat Spong denkt over aangifte vanwege ’crimineel referendum’ https://t.co/qu8Ed62375 — De Telegraaf (@telegraaf) 8 april 2016

Advocaat Spong overweegt aangifte tegen burgercomité EU over het Oekraïne-referendum. Hij gelooft dat er een zaak is tegen de initiatiefnemers (waarvan een deel heeft laten weten dat Oekraïne hen geen reet interesseert) omdat zij het referendum onder valse voorwaarden zouden hebben opgezet. Lees in het bovenstaande artikel over de hoed en de rand.

Verliezer van de dag: Jan 'kutje' Kooijman

Korte toelichting: Chantal Janzen noemt Jan Kooijman met een omweggetje een dartelend wijf, Jan is op zijn pik getrapt en slaat van zich af als een klassieke bitch-bitch. "En dat zegt een balletkutje in dezelfde jurk als Angela Groothuizen". Bekijk vooral de volledige video, met een glansrol voor Gordon, HIER. Het mieters slechte It Takes 2 wordt morgenavond uitgezonden.