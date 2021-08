Misdaad

Sammy The Bull: Van hitman tot podcast-hit

De oude seriemoordenaar zit in een leren stoel. Salvatore ‘Sammy’ Gravano draagt een donkere spijkerbroek, een blauwe blouse, een vest, een pet, een Rolex en een bruinkleurige zonnebril. Op een tafeltje staat een witte mok met een stier, een verwijzing naar zijn bijnaam in zijn gloriedagen: The Bull. Hij was de rechterhand en hitman van de even legendarische John Gotti en betrokken bij negentien moorden. Maar nu is hij een hit op podcastgebied.