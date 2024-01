Muziekrecensies: Moderat, Pet Shop Boys en The Last Shadow Puppets

Onze muziekrecensenten Norbert Pek en Vincent Cardinaal recenseerden deze week drie albums. De nieuwe platen van Moderat, Pet Shop Boys en The Last Shadow Puppets.

THE LAST SHADOW PUPPETS - EVERYTHING YOU’VE COME TO EXPECT

Hé, wie hebben we daar. Alex Turner en Miles Kane hadden voor het eerst sinds 2008 weer zin om The Last Shadow Puppets te vormen. Net als op hun geweldige debuut is het John Barry meets Ennio Morricone meets Lee Hazlewood wat de klok slaat. Prijsnummers: de majestueuze titelsong en Dracula Teeth: tegelijk zeemzoet en vilein. Slotconclusie: niet meer wereldschokkend, wel fijn.

Vincent Cardinaal

? ? ? ?

PET SHOP BOYS - SUPER

En toen kwam Pet Shop Boys opeens met een Underworld-achtige clubtrack waarmee de jaren negentig weer in volle bloei stonden. Is Inner Sanctumrepresentatief voor het album? Nope. Super is een gevarieerde electropopplaat geworden. Het refrein van Happiness is supercatchy, The Pop Kids is supermelodieus. Wel jammer dat de vederlichte eurodisco aan het eind door de keuringsdienst is geglipt.

Norbert Pek

? ? ?

MODERAT - III

Sterke single Reminder deed al vermoeden dat de handen van Apparat en Modeselektor weer overtuigend in elkaar grepen. Op het derde album wordt de popkant van Moderat wat verder uitgediept. De nummers met lichte zang zijn soms wat aaibaarder, al wordt de basknop nog geregeld diep ingedrukt. III kan een groter publiek naar Moderat trekken. Best handig, wat later dit jaar staan ze in een zaaltje genaamd de Heineken Music Hall.

Norbert Pek

? ???